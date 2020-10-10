‧仟國水產 專售本地養殖海鮮

仟國水產為本土品牌，專門售賣本地海鮮，養殖場位於西貢榕樹凹漁排養殖區，佔地逾2萬平方呎，在Soda Mall紅磡店設有銷售點。為了迎合都市人需要，所有魚類產品已經處理好，甚

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