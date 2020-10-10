Paddington Gardens花園布局設計 打造鬧市綠洲 置業家居 2020/10/10 分享： 英國政府早前宣布放寬印花稅，加速港人入手英國樓的步伐。英國倫敦Zone 1 W2大型項目Paddington Gardens位於倫敦傳統黃金郵遞區號W2的Paddington區，項目由利安環球物業代理 ... 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 英國斯勞Aspire14分鐘到倫敦 入場費$281萬起 2020/10/03 英國斯勞Aspire14分鐘到倫敦 入場費$281萬起 倫敦Hampstead Manor$597萬入場 進駐富豪聚居地 2020/09/26 倫敦Hampstead Manor$597萬入場 進駐富豪聚居地 溫布頓Earlsfield Place提供分層及洋房 入場費$520萬起 2020/09/19 溫布頓Earlsfield Place提供分層及洋房 入場費$520萬起 悉尼IQ Burwood智能家居設計 享受自動科技便利 2020/09/12 悉尼IQ Burwood智能家居設計 享受自動科技便利 印度The Camellias坐落千年古城 最細7,300呎起$2,868萬入場 2020/09/05 印度The Camellias坐落千年古城 最細7,300呎起$2,868萬入場 英國 倫敦 海外物業 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入