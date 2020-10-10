Paddington Gardens花園布局設計 打造鬧市綠洲

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置業家居 2020/10/10

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英國政府早前宣布放寬印花稅，加速港人入手英國樓的步伐。英國倫敦Zone 1 W2大型項目Paddington Gardens位於倫敦傳統黃金郵遞區號W2的Paddington區，項目由利安環球物業代理

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欄名 : 海外置業

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