實例1：融合不同風格的溫暖居停 置業家居 2020/10/10 分享： 【設計實例】這個單位屬於500平方呎2房間隔，將會示範以不同的地台及地台傢俬顏色，搭配出截然不同的感覺。 首先以廳區為例，選用了啡色木紋地台櫃及家具，整個客廳的空間均用上地台櫃。此外，用上3組床屏櫃來劃 ... 欄名 : 家居頭條 相關文章 地台傢俬「升級」 輕鬆變大空間 今日 地台傢俬「升級」 輕鬆變大空間 實例2：散發藝術氣質的2人家居 今日 實例2：散發藝術氣質的2人家居 最新專欄文章 更多 地台傢俬「升級」 輕鬆變大空間 今日 地台傢俬「升級」 輕鬆變大空間 實例2：散發藝術氣質的2人家居 今日 實例2：散發藝術氣質的2人家居 《裝修標準修改版》小冊子 詹sir教搵家居裝修瑕疵 2020/09/26 《裝修標準修改版》小冊子 詹sir教搵家居裝修瑕疵 免費送200本小冊子 每本附詹SIR親筆簽名 2020/09/26 免費送200本小冊子 每本附詹SIR親筆簽名 小心裝修合約 隱藏「陷阱條款」 2020/09/26 小心裝修合約 隱藏「陷阱條款」 實惠家居 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入