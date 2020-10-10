實例1：融合不同風格的溫暖居停

【設計實例】這個單位屬於500平方呎2房間隔，將會示範以不同的地台及地台傢俬顏色，搭配出截然不同的感覺。

首先以廳區為例，選用了啡色木紋地台櫃及家具，整個客廳的空間均用上地台櫃。此外，用上3組床屏櫃來劃

...