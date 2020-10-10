實例2：散發藝術氣質的2人家居

【設計實例】這個單位為380平方呎1房間隔，全屋採用了地台箱子和地台傢俬來營造簡約清新的風格。

在客廳區域，打造了一整個升高地台的區域，利用地台為小小居室提供更多收納空間，即使雜物再多亦不覺雜亂。而睡房

...