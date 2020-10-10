實例2：散發藝術氣質的2人家居 置業家居 2020/10/10 分享： 【設計實例】這個單位為380平方呎1房間隔，全屋採用了地台箱子和地台傢俬來營造簡約清新的風格。 在客廳區域，打造了一整個升高地台的區域，利用地台為小小居室提供更多收納空間，即使雜物再多亦不覺雜亂。而睡房 ... 欄名 : 家居頭條 相關文章 地台傢俬「升級」 輕鬆變大空間 今日 地台傢俬「升級」 輕鬆變大空間 實例1：融合不同風格的溫暖居停 今日 實例1：融合不同風格的溫暖居停 最新專欄文章 更多 地台傢俬「升級」 輕鬆變大空間 今日 地台傢俬「升級」 輕鬆變大空間 實例1：融合不同風格的溫暖居停 今日 實例1：融合不同風格的溫暖居停 《裝修標準修改版》小冊子 詹sir教搵家居裝修瑕疵 2020/09/26 《裝修標準修改版》小冊子 詹sir教搵家居裝修瑕疵 免費送200本小冊子 每本附詹SIR親筆簽名 2020/09/26 免費送200本小冊子 每本附詹SIR親筆簽名 小心裝修合約 隱藏「陷阱條款」 2020/09/26 小心裝修合約 隱藏「陷阱條款」 實惠家居 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入