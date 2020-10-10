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地台傢俬「升級」 輕鬆變大空間

置業家居 2020/10/10

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隨着愈來愈多的納米樓出現，如何在狹小的地方兼備收納及活動空間碓實是一門學問。Pricerite實惠產品開發團隊由多名土生土長的設計師組成，自去年推出SPACE CUBE隨意骰自由組合收納地台系列後，深

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欄名 : 家居頭條

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