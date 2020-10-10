疫下增公眾假期 能推動消費嗎？

新冠病毒疫情重創全球經濟，部分國家設法為疲弱的消費市道「急救」，其中英國、新西蘭及泰國，先後有意為國民增加假期，冀他們有更多時間和心情消費。

香港在欠缺旅客的狀況下，餐飲、零售及酒店業正經歷「超級寒冬」，上述構想能否為消費市道注入動力呢？

作為上班族，有額外假期自然開心不過；作為商戶，客人有更多時間大駕光臨，相信也無任歡迎。但問題是，增設假期對社會有何具體好處，人們又要付上甚麼代價？

英國是歐洲疫情最嚴重的國家之一，根據世界觀光旅遊委員會的預測，當地今年國際旅客的消費總額將較去年下跌78%，相等於每日損失約6,000萬英鎊。

英國支付卡公司Paymentsense分析7萬間小型企業客戶的數據，發現去年5月2天銀行假的消費金額，較平日有所上升，其中娛樂場所及酒店的消費額，分別較平日上升60%及28%，合共為當地小商戶帶來約11.8億港元的收益。不過，英國早前實施「居家令」等限制措施，變相令打工仔未能外出享受於今年5月8日及25日的2天銀行假，某程度打擊了消費市道。

歐洲智庫經濟與商業研究中心近月發表報告指，在傳統上，零售銷售額在銀行假當日可增加15%，而酒店及餐飲業在銀行假當日，則可較周末上升20%。按去年的消費水平推算，假期可使消費者為兩個界別分別帶來約18.1億港元及約4億港元的額外收益。然而，歐洲近日爆發第二波疫情，相信在疫情回穩前，增設假期的想法都不會付諸實行。

新西蘭及泰國政府亦有類似想法，其中疫情令新西蘭旅遊業陷入谷底，總理Jacinda Ardern早前指正積極考慮增設多天公眾假期，以鼓勵國民在國內旅遊。至於泰國，旅遊與體育部正商議在11月增設數天與周末相連的假期，冀刺激民眾在國內旅遊和消費。

為促消費放假停工 恐得不償失

增設假期雖有望刺激部分經濟活動，但大量人口在假期當日停止工作，消費活動所產生的經濟收益，能否抵銷停工所付出的經濟成本，值得商榷。

以澳洲維多利亞省為例，政府於2015年宣布增加2天公眾假期，分別是復活節周日，以及澳洲足球聯盟總決賽前夕的周五。

不過，羅兵咸永道的顧問報告指，增加的2天假期，令該省每年失去相當於約40.7億至50.9億港元的生產力，但經濟效益只有約8.8億至17.7億港元，故認為有關政策的壞處比好處多。

當然，有些公司業務受疫情影響，工作量減少，或有條件讓僱員多放數天假期。此外，上述澳洲例子未有考慮員工放假「叉電」後，為企業帶來的潛在好處。意大利於2011年為慶祝國家統一150周年，特別在當年增設了1天假期，有學者及後進行分析，發現員工休息後，在工作上更有效率，提高了生產力。

由此可見，增設假期對僱員和僱主是否利多於弊，難以一概而論。

經濟前景不明 消費慾難料

其次，現時全球經濟前景不明朗，大眾即使獲得額外假期，其消費意慾是否如預期般高，也是疑問。在香港，疫情下大部分市民都不便外遊。多個商場為了吸客，以派發消費券和抽獎活動作招徠。

不過，近月企業裁員和減薪的消息不斷，根據政府統計處數字，本港今年6月至8月經季節性調整的失業率為6.1%，就業不足率為3.8%，是2003年沙士後的高位。面對這種逆境，不論有否額外假期，相信市民消費都會更謹慎。

網購冒起 實體店得益或有限

最後，近年網購的冒起，令人質疑增設假期對實體零售店的益處會否大減。根據香港電視公布旗下網購平台HKTVmall及門市HoKoBuy的營運數據，該公司8月每日平均定單總商品交易額為1,730萬元，按年上升124.7%。由此可見，即使增設假期能刺激港人消費，市民購買力或會被網購平台瓜分，限制了實體店的得益。

除了上述3大問題，從公共衞生角度而言，大批打工仔同一日放假，很大機會湧到街上和商場，增加交叉感染的風險。這個說法並非毫無根據，隨着第三波疫情緩和，大批留家抗疫多時的市民外出，不少商場人頭湧湧。故此，即使當局有意為打工仔增設假期，也要思考疫情再度爆發的風險。

疫情仍未見盡頭，全球短期內難以重新接軌，多國寄望透過推出不同措施，促進本土消費，以穩定經濟和就業。然而，增設假期能否挽救經濟、效益是否如想像般大，仍須小心衡量。

▲ 作為上班族，有額外假期自然開心不過；作為商戶，客人有更多時間大駕光臨，相信也無任歡迎。（資料圖片）