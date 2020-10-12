因為開始多人從香港到內地開工了，剛抵上海的香港友就滙報了最新過關情況。有些朋友是過年時返港，一留就留了九個月，諗住等檢疫放鬆些才回上海，看來現在雖然疫情沒那麼緊張，但入境過關到隔離限制還是比較嚴，是否成行就自己決定了。

香港入境上海方面，朋友目測航班有七成滿。排隊距離及時間當然要預鬆些，不要指望像以前last minute都衝到上機。主要受驚是到埗上海，除了檢測，也要填表（過不同關，同一張表可能要填三份），主要填溫度、病歷、病徵、過去十四天去過哪裏。有個微信版本可填，不過據說填完沒有人用它來查你，結果都是睇回紙本表格。現場沒有消毒液供應，最好自備消毒濕紙巾（自帶小瓶消毒液可能會在入禁區時就被沒收）。

然後才是大龍鳳，全副隔離裝備的工作人員帶大家到不同的等候地點，按要去的上海分區目的地（如靜安、寶山），等上大巴。現在香港入境上海（其他口岸可能有些分別），可以「七加七」隔離，即七天在酒店七天在家，老弱病殘可申請十四天在家隔離。最不安是「等」和「送」。朋友感受，就是一大班人等全套裝備人員指引，依次上車，然後問司機，不透露要開去哪裏。他笑言，覺得似集體送去行刑咁。

當然不是，而是去酒店。一般較廉價連鎖級別，是大約三百元（人民幣，下同）一晚，當然房間細小，要好些少或長住十四天的，可選四百元較大型及老牌的酒店。

房間的窗不能開得大，只得一條縫，也不能帶硬物，因為防止自殺。房間內有自測體溫的溫度計，要一天滙報幾次。飯餸三餐由酒店供應飯盒就不能苛求了，得看不同酒店的規矩，好運的，則可以天天叫外賣，來個火鍋到會。