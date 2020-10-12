秋風起，朋友們都趁機相約一聚，諾諾媽媽亦邀請我們上她家中天台燒烤。

「盈盈，你跟哥哥們出去玩，別走近燒烤爐這邊來！」盈盈媽媽是個緊張大師，我便提議讓孩子們一同參與製作燒烤串，「雞扒及豬扒已切成小件，就由盈盈及卓諺幫忙將甜椒、翠玉瓜及菠蘿切成小件，諾諾負責將肉類及蔬果逐件串入竹籤中，完成後就可放於燒烤網上燒。」

在家長從旁協助下，不妨讓孩子拿起兒童專用的安全刀，嘗試切東西；將食物串入竹籤，年紀太小的孩子或未懂掌握，擔心會有危險，可由較年長的孩子幫忙。孩子們多喜歡吃自己有份參與製作的食物，不但可讓他們樂在其中，更可鼓勵他們多吃蔬菜，避免只進食大量肉類。

將肉類切成小塊時，建議同時將皮層及肥膏切除，可減少燒烤時大量油脂滴出，因油脂滴在炭上可產生致癌物質「雜環胺化合物」（HCAs）；而且切成小件後容易烤熟，燒烤時間相對縮短，亦有助減少致癌物質的產生。

盈盈見到她最愛的粟米，急不及待就拿起想放入口中，「粟米還是生的！」諾諾大叫，「諾諾真醒目！不如你幫忙將這些粟米逐一用錫紙包起，烤熟後就可給妹妹吃；你想吃番薯的話，也可用錫紙包起呢！」

錫紙是燒烤必備法寶之一，可包起番薯、粟米、金菇或茄子等蔬菜，然後放於炭火旁燒。用錫紙包起食物，相比直接將食物放在火焰上燒，可減少攝入有害物質；因為燒烤時產生的黑煙，會產生另一致癌物質「多環芳香族碳氫化合物」（PAHs）。

除蔬菜類，亦可嘗試用錫紙包魚類，如烏頭、鯖魚、三文魚等，加入海鹽、黑椒、香草或檸檬等調味，美味且低脂肪，可取代其他高脂肪肉類如香腸、雞翼或金沙骨等。

燒烤時，大家都愛在食物表面塗上蜜糖，想減少攝入糖份而不失燒烤風味的話，可嘗試將蜜糖加入開水稀釋，然後以噴霧的方式塗於食物表面。

飲品方面，不妨可在家中煲蘋果雪梨水、羅漢果水等清熱飲品，味道清甜，亦可避免孩子飲用太多汽水或果汁呢！