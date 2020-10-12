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多啦A夢50周年彩繪電車登場 叮噹手臂變吊環

副刊版 2020/10/12

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今年是多啦A夢問世50周年，除了推出《大雄之新恐龍》周年紀念電影外，西武鐵道亦宣布與藤子．F．不二雄製作公司合作推出「DORAEMON GO！向未來出發多啦A夢號」彩繪電車，10月8日已運行。

多啦A夢

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欄名 : 旅事通

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