多啦A夢50周年彩繪電車登場 叮噹手臂變吊環

今年是多啦A夢問世50周年，除了推出《大雄之新恐龍》周年紀念電影外，西武鐵道亦宣布與藤子．F．不二雄製作公司合作推出「DORAEMON GO！向未來出發多啦A夢號」彩繪電車，10月8日已運行。

多啦A夢

...