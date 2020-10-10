人幣成避險資產 港須握機遇拓商機

內地市場在長假後復市，人民幣兌美元滙價急升，皆因黃金周零售消費回升，令市場相信內地經濟在疫下穩步復甦，吸引大量熱錢湧入，使人幣成為新的全球避險資產。人幣備受看好，香港更應把握機遇，拓展離岸人幣業務，並在數字人民幣上扮演重要角色。

黃金周消費增 經濟穩步回升

人幣中間價昨天開市報每美元兌6.7796人民幣，比休市前上調305點子，在岸價升勢凌厲，收報6.7135，漲971點子。人幣急升，因離岸價在假期已飈升，在岸價被迫補漲，追回休市時離岸間的升幅。

此外，國慶黃金周零售消費向好，增強投資者對中國經濟穩步復甦的信心。盡管長假期的境內旅遊人數和收入分別只及去年同期的79%和70%，但根據商務部數字，8天長假全國零售、餐飲總銷售額1.6萬億元人幣，按年上升4.9%，而銀聯數據顯示，在長假前7天交易金額達2.16萬億元，按年升6.3%，反映民眾消費信心回升，亦折射出內地在控疫和穩經濟取得好成績。

反觀外圍疫情大爆發，世衞周四通報，全球單日確診逾33.8萬宗再創新高，歐洲多國要加強防疫措施，復甦更成無了期，疊加美國總統特朗普染疫，為選情帶來不明朗因素，而中國十年期國債息率高達3.2厘，大幅比美債0.765厘為高，吸引資金流入，令人幣成了最新的全球避險資產。

短期熱錢會繼續湧入人幣資產，長遠資金因中國成功控疫，對中國經濟發展更添信心，出於分散投資需要，相信外資會不斷增持國債和A股，令人幣仍有上升空間。

惟人幣升得太急，不利中國出口，也抑制經濟復甦步伐，而中央對美國迫人幣升值存有戒心，擔心重蹈日本覆轍。在當前中美關係惡化，為免讓美國得逞，相信中央只會讓人幣在某個區間波動，並讓深圳率先作試點城市，加快推動數字人民幣，試圖繞過以美元結算的SWIFT系統，應對美國可能發動金融戰的挑戰。

數字人幣改革 港宜當試驗田

面對人幣升值和國際新形勢，香港須把握機遇，拓展更多離岸人幣業務，至少有兩方面可做。首先，愈來愈多外資買中國國債，但內地相關的對冲工具不多，香港作為國際投資者和內地金融市場橋樑，有需要發揮其應有功能，為雙方提供服務。港交所已表明會重推離岸國債期貨合約，既為外資提供利率和滙率風險對冲工具，亦加大境外市場和內地市場連接，有助推動人幣國際化，亦有利香港成為國債期貨產品首個境外市場。

另一方面，內地試行數字人民幣，是一項新改革，香港應繼續充當內地金融改革試驗田，像之前為內地進行離岸人幣中心、港股通和債券通擔當改革先鋒，在風險可控下逐步落實，讓中央掌握一定經驗，成熟後再擴大推行。香港可作為一個沙盒試行，發展成為數字人民幣離岸結算中心，提高跨境結算效率，降低轉帳成本，並提供數字人民幣存款、貸款和第三方支付服務，從而把香港打造成全球數字資產交易金融中心。

內地銳意推動人幣國際化和數字人民幣，香港在發揮其既有優勢上更應當仁不讓，並要做好充分準備，隨時可上馬，則本港國際金融中心有望做大做強。

責任編輯：劉婉雯