散播仇恨 誰在召喚布加洛男孩？

美國上周爆出了一則消息，聯邦調查局（FBI）在密歇根州粉碎了極右翼民兵組織企圖襲擊政府機構，綁架州長惠特默的案件。簡單講，他們不滿在新冠疫情下，惠特默實施的各種社交限制太嚴苛，例如去健身都被限聚，覺得她太獨裁，於是策劃綁架，並以「叛國罪」私下「審判」她，這班人也太「狼」了吧。FBI在案中拉了13人，當中7個隸屬一個名叫「狼獾守護者」（Wolverine Watchmen）的極右翼民兵組織。

這兒要解釋一下，密歇根州（State of Michigan），又叫「狼獾州」（Wolverine State），據說以前州內有狼獾，用以出產毛皮。顧名思義，該組織的宗旨就是守護他們心目中的州傳統。狼獾又稱貂熊，是最大的陸生鼬科動物，性情兇猛，外形似熊多過狼。荷里活改編漫威漫畫《變種特攻》的電影《變種特攻：狼人外傳》（X-Men Origins：Wolverine），主角曉治·積曼飾演的，就是這種狼獾變種。

冀通過暴力 挑起第二次美國內戰

「狼獾守護者」近期才成立，只活躍在密歇根州，沒多少人識，一般相信他們與一個全國性極右民兵組織聯盟「布加洛男孩」（Boogaloo boys或Boogaloo bois）有聯繫。這個「布加洛男孩」或者他們發起的「布加洛運動」，就「玩」得更大了。雖然被指是鬆散極端組織，但擁護者聲稱準備在美國發動第二次內戰。「布加洛男孩」一詞，亦和電影有關，源於1984年的《霹靂舞2：電子布加洛》（Breakin'2：Electric Boogaloo）。電影中充滿白人、男性、槍枝、反社會等元素，部分擁躉將電影改稱《Civil War 2：Electric Boogaloo》，即《內戰2：電子布加洛》。

「布加洛」被右翼分子用以作為「騷亂和內戰」代名詞，意思就是通過暴力挑起第二次美國內戰，重建白人至上秩序。

過去大半年，部分「布加洛男孩」穿上夏威夷襯衫、迷彩軍服，佩戴與極右翼有關的徽章，全副武裝地出現在不同城市街頭的抗議活動，名氣逐漸大起來。之所以穿夏威夷襯衫，和夏威夷傳統宴會有關，通常在宴會，會吃夏威夷式烤豬（luau pig roasts），而豬又被他們用來作為警察的代名詞，從中亦看出他們對警察或美國執法者不懷好意。

和夏威夷襯衫色彩繽紛一樣，布加洛男孩的政治主張五花八門，但主要表現為「白人至上」、反對「黑人的命也是命」運動。打着「保衞家園」等口號，挑動恐慌和暴力對抗。平時或者沒人理睬他們，新冠肺炎卻為他們打開一道門。正如不少人不滿密歇根州州長的限聚令一樣，布加洛男孩借助各州都有反對為防疫而採取的隔離、限制措施，傳播他們的理念或陰謀論，例如說聯邦政府正以病毒為藉口沒收武器，並實施戒嚴，往往吸引一些激進民兵和擁槍死忠分子，他們擔心槍被沒收，暴政出現，新冠打擊經濟，欠缺生活費，一些人亦可能加入行列。

包括「布加洛男孩」的極端組織在網上例如Facebook和Telegram，及網絡遊戲等平台吸納成員，他們的網上論壇充斥3D打印槍支和製造汽油彈信息。同其他「鍵盤俠」不同，他們有人真的付諸行動。

今年4月，警方曾破獲布加洛男孩在各地試圖引爆政府大樓，5月和6月，有警察被成員射殺。FBI今年中曾表示，民眾應警惕尤其是布加洛男孩的極端組織。

特朗普感染新冠出院後，昨早首度出席公開活動，走到白宮陽台除下口罩，以法治與秩序為題發表演說，並稱自己病後感覺良好，可以戰勝「中國病毒」。本來特朗普自知，要連任必須轉移國民對新冠疫情的注意力，因為他沒能力控制疫情，且疫情惡化。為了取悅他的基本盤保守白人選民，他於是轉移注意，不斷強調「法治與秩序」，煽動白人對支持黑人權利者的不滿以至憤怒，導致街頭衝突出現。

特朗普藉宣揚法治秩序 煽動白人

特朗普亦被指慫恿各州支持者，挑戰各民主黨州政府的防疫措施，而密歇根州一直是親特朗普極右民兵活躍的地方。4月，特朗普在Twitter發布大寫的「LIBERATE MICHIGAN」（解放密歇根），卻沒有說明何解，當地右翼人士似乎汲取了靈感，武裝示威者在4月底衝擊並短暫佔領州議會大樓。密歇根州州長將今次企圖綁架她的陰謀，與特朗普的言論掛鈎，歸咎他慫恿國內恐怖主義。4月的一項研究指出，單在Facebook至少有120多個活躍的「布加洛」右翼社群，族群對立有加劇之勢。

據《路透社》報道，愈來愈多美國人買槍保護自己，擔心大選後抗議活動會更多，演變成衝突，繼而升級為內亂。根據FBI數據，6月槍械銷量創下390萬枝紀錄，華盛頓州和科羅拉多州，AR-15型步槍彈藥缺貨。

特朗普現在除了sell自己可保護「法治與秩序」，亦化身新冠殺不死，「極速康復的能人」，為大選代言；極右翼勢力則一早已利用疫情發展壯大自己，包括煽動對中國人的反感，並利用白人對種族的恐懼，主張關閉邊境，最終建立白人國家。喜歡夏威夷花襯衫的「布加洛男孩」，和特朗普一樣都懂得利用花招。當全國注意力集中在新冠，另一種病態正在美國蔓延，成為威脅公共安全另一隱患。

布加洛和特朗普一樣，才是法治和秩序的真正威脅，因為他們都想凌駕法律之上，正是因為有他們這樣的人，美國其他人才需要保護。