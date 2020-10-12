美知名教授研究 WFH或影響員工創新 行政人員版 2020/10/12 分享： 【本報訊】新冠肺炎全球大流行，各地不少打工仔在家工作（Work From Home，WFH），不過，在家工作對企業生產力影響是正面還是負面，就一直有不同說法。 外媒CNBC報道，美國史丹福大學經濟學教授 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 英零售商聘電影觀賞員 寫影評酬勞3千元 2020/10/09 英零售商聘電影觀賞員 寫影評酬勞3千元 科技園領袖培訓計劃 8學員受聘園區工作 2020/10/08 科技園領袖培訓計劃 8學員受聘園區工作 微軟希臘豪擲78億 培訓10萬科技人才 2020/10/07 微軟希臘豪擲78億 培訓10萬科技人才 英年輕人疫情心態 願接受「任何工作」 2020/10/06 英年輕人疫情心態 願接受「任何工作」 半年逾1.98萬員工確診 亞馬遜稱已較預期少 2020/10/05 半年逾1.98萬員工確診 亞馬遜稱已較預期少 在家工作 商業 新冠肺炎 經濟 肺炎 健康問題 全球大流行 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入