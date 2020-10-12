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美知名教授研究 WFH或影響員工創新

行政人員版 2020/10/12

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【本報訊】新冠肺炎全球大流行，各地不少打工仔在家工作（Work From Home，WFH），不過，在家工作對企業生產力影響是正面還是負面，就一直有不同說法。

外媒CNBC報道，美國史丹福大學經濟學教授

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欄名 : Good Job Insight

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