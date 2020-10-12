教師以偏激觀點製教程 美國亦不容許

小時候，老師常用不同寓言故事傳授「做人道理」，當中《狼來了》的故事家傳戶曉。這個故事要帶出甚麼教訓？相信一般的理解，是勸喻人們不要說謊，否則不會再獲別人信任。然而也有人說，《狼來了》乃提醒騙徒：欺騙別人要經常用不同藉口，否則人們不會再次上當。

不接受以上「暗黑版」演繹之教訓？我亦聽過另一個「純情版」--不論受騙多少遍，仍要繼續相信別人：因為只要一次疏忽，牧童的羊便會給狼吃掉。

環顧今日香港社會，上述提到的「暗黑版」和「純情版」兩種截然不同之教訓，應當各有其捧場客，更會有人覺得這兩個扭曲了的理解很有創意。關鍵在於：小學老師該用甚麼角度和學生談《狼來了》？是否同學在幼稚園聽過的故事，到小學時便有需要聽聽「扭曲版」，從而學習「騙人技巧」？還是「教授」暗黑邪念版的時候，教師必須同時提及純情版以作「中和」？把這些扭曲的理解編進教程，好讓其他老師參考，又是否恰當？

極端化思維 違基礎教育大原則

小學五年級毫無疑問屬未成年人士之基礎教育。從基礎教育的角度看，「《狼來了》乃教導學生不要說謊」屬於基本認知，即使要「導入」其他版本，也應該先明白原先的教訓，然後才能夠在此基礎上再作延伸討論--教授學生邪念固然不該，但是就算只從「純情版」切入亦不適當。

不過，詭辯者總是混淆視聽。典型例子是當有教師因為散播港獨思想而被取消註冊，反對一方經常會問：「難道今後教學只能100%灌輸愛國愛黨思想？」這是從一個極端走到另一極端，彷彿老師只有「港獨」和「愛黨」兩種教學選擇，沒有其他。

以這種「極端化」（即polarization）思維來討論基礎教育，可以導致十分嚴重的後果：讓小學生習慣凡事只能歸類兩極，不多花時間探討兩極之間的各種可能性，思想便無可避免地逐漸變得狹窄、偏激，有違基礎教育旨在讓學生「開放思維」的大原則。

坊間討論「因編製散播港獨教程而被取消教師註冊」此個案時，也常常墮進「極端化」之思考陷阱--較常聽到的「程序不公義」、「毋須判處極刑」和「打壓言論自由」等論點，全部均犯了論述狹窄而不夠全面的問題。

教師調查教師 與現實需要脫節

有關「程序不公義」之說法，主要針對涉案人未能「當面申辯」這點。首先要留意的是，涉案人並非沒有申辯機會，而是前後有兩次書面解釋。書面解釋之最大好處，是比較有效率，如果轉為現場申辯，由於要安排場地、人手、排期等等，往往要花很長時間，那樣反過來會對被停職查辦的老師不公平。

事實上，5年前醫委會改革之源起，正是因為連法官也看不過眼，認為醫委會調查專業失德需時過長（當年相關個案拖延9年），而負責的醫生亦未有申報利益衝突（俗稱「醫醫相衞」）。過去教師一直投訴行政工作太多，現在竟然有教師業界和工會代表提出「由教師負責調查教師」，這安排涉及行政工作量之大、需時之久，既跟業界長期投訴自相矛盾，亦跟教師的現實需要完全脫節。

就「毋須判處極刑」這個批評而言，提出的人明顯忽略了《港區國安法》的存在--意思是教育局評估過涉案人所編寫的散播港獨教程內容後，應該認為相關行為已很可能觸犯《港區國安法》。不過，由於此教程寫在法例生效之前，所以才沒有追溯力。為免再有教師編寫類似教程，或在教學時以各種方式「打擦邊球」，當局決定取消涉案人的教師註冊，以向業界反映行為的嚴重性--相比起因干犯《港區國安法》而被拘押收監，「取消註冊」肯定未至於「極刑」。

至於「打壓言論自由」此反駁論據，本欄在6月中旬「政治議題進校園3範疇規管」【相關文章】探討「政治入校園」的時候已作詳細分析，今次總結2點如下：

校方倘不管束 亦應負法律責任

首先，即使在號稱言論自由度全球最高的美國（基於其憲法第一修正案所賦予公民的表達空間），教學--尤其中學和小學這些基礎教育--首重保障「未成年人士」（即法律定義之minors），關鍵是老師必須以「中立觀點」（viewpoint-neutral）為原則進行討論。若然老師「傳播政治理念」或「要求學生就政治或種族問題表態」，包括要求學生回答敏感問題，甚至簡單如舉手示意支持或反對，相關法規已訂明並不容許。

其次，美國最高法院裁決表明，校方有權管制教師和同學的政治言論，校方如不制止，學校管理層和校董便要承擔對等責任。套用在本港情況，若老師嘗試將問題教程包裝成「有教學需要」（像今次說是探討「言論自由」），則校方必須提供足夠理據證明，該課非用「港獨」為題目不可，亦沒有其他選擇，否則在法律層面，等同於由校方推動（或協助推動）港獨--留意除了教師本人，校方亦要就相關言論負刑事及民事上的法律責任。

為人師表 更應為自己言論負責

作為總結，筆者想分享最近聽說《狼來了》這故事的另一個教訓：牧童多次叫喊「狼來了」，亦確實有他的言論自由，但這樣隨便亂叫，往往是因為未有細想過可帶來的嚴重後果，而報應卻無可避免地落在自己身上--每個人也應該重視言論自由，但正因為言論自由是如此可貴，所以每個人更應該為自己的言論負責--尤其教師的言論，不單關於自己、關乎學校，更影響很多同學一生，以至香港未來幾代人。

▲ 本港有小學教師因為散播港獨思想而被取消註冊，反對一方經常以「極端化」思維來討論基礎教育，有違基礎教育旨在讓學生「開放思維」 的大原則。（資料圖片）