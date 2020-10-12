港捉緊內循環機遇 推北上便利措施

特首林鄭月娥將於周三宣讀新一份施政報告，公眾關注港府在疫下有甚麼良方妙藥重啟經濟和紓解民困，並在國際大變局下，為香港經濟尋出路。面對財政儲備大縮水，當局短期可做的措施不多，但長遠須設法大力加強對接內地雙循環，並推措施落實，打造成未來經濟增長新引擎。

留彈藥應對危機 泵水空間不大

新一份施政報告所面對的挑戰，恐怕是歷來最大，既要處理本地積累已久的房屋問題，更要應對前所未有的經濟衝擊。香港經濟受到去年反修例風暴和今年疫情夾擊而陷入深度衰退，失業率更創15年來新高。疫情不但衝擊產業供應鏈，更帶來需求震盪，影響旅遊、零售消費，並且改變經濟結構，傳統經濟受重創，僅綫上經濟一枝獨秀，一些工種可能因此而式微，甚或消失。

屋漏逢夜雨，中美衝突升級，美國不擇手段，打壓中國，不但試圖跟中國脫鈎，還拿港區國安法大做文章，並不斷威迫利誘，試圖聯同西方制裁香港，相信今後針對香港的制裁會不斷增加，令本港在美歐貿易方面大受影響。

面對內外交困，各個政黨和民間組織紛紛在施政報告出台前提出建議，如再全民派1萬元，紓解民困，並成立臨時性失業援助金，以應對失業率持續上升問題。

惟這些建議民粹意味濃，較易贏得掌聲，但代價是令財政儲備大減，加上疫情何時了是未知之數，港府擔心失業援助金隨時由臨時性變成恒常化，導致財赤大增，成為沉重經濟包袱。港府先後推出三輪防疫基金逾3,000億元，令財政儲備由11,000億元大減至8,000億元。作為負責任政府，短期需要解決市民生計問題，但亦要維持財政可持續發展，保留足夠彈藥應對外圍挑戰，令當局再大灑金錢穩經濟的空間不大。

因此，港府短期須做好控疫工作，在毋須收緊措施下，讓經濟可繼續運行。另一方面，港府亦要加強對東盟、一帶一路沿綫國家提供高質素專業服務，進一步拓大當地貿易，抵銷美歐貿易份額可能減少的衝擊。

發揮港金融優勢 助深圳深化改革

港府長遠要對接內地以國內大循環為主題，促進國內國際雙循環的新發展格局戰略，因在國策傾斜下，內地充溢更多機遇。疊加中央昨天發文件，賦予深圳在建設中國特色社會主義先行示範區更多自主權推行改革，推動更高水平深港合作，增強在粵港澳大灣區建設中的核心引擎功能。

香港鄰近深圳，有着健全法制、金融和科研人才等優勢，更應把握機遇，透過提供優質金融及專業服務、過往在內地金融改革上充當境外試驗田的角色，既為深圳再深化改革以及大灣區發展提供獨一無二的經驗和助力，亦以此作為切入點之一，參與內循環。港府須向內地爭取更多落實措施，讓港人在大灣區享受更多營商、工作和生活便利，才能吸引更多港人願意北上，既幫內地發展，亦有助個人事業拓展，力求達致合作共贏的模式。

市民期望施政報告能為香港在當前國際大變局下找出新定位、新發展方向，幫助香港經濟轉型，應對未來新挑戰。

責任編輯：陳楚源