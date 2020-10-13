中國國家足球隊，估不到集訓完去看下《奪冠》都給人揶揄，可知中國球迷恨鐵不成鋼的心態，都轉變為一面倒把國足拿來開玩笑了。球迷說，不用大想頭看《奪冠》啦，先看下《出綫》可以了。

連隨引出另一樣因《奪冠》而起的電影話題，叫行政電影。話說現在中國拍新主旋律片，大部分都跟不同行政單位掛鈎，直情似是為某一類部門拍宣傳片。之前《紅海行動》那麼成功，憑甚麼？有整個軍區去支持，調動航母？直升機？真軍人？沒問題，資源任給，導演拍得最興奮。拍排球片？整隊排球女將一起來配合任拍。拍救援行動？消防及拯救隊也是隨傳隨到。確是只有中國電影工業，才能用政府資源去到這種程度。

那要推中國其他運動的話，也可繼續有《中國乒乓》、《中國體操》、《中國長跑》，不過相信只有《中國男足》是最大問號。在剛過去的十月七日，內地球迷在懷念的，還是十九年前，即二○○一年的這天，中國獲出綫權，第一次得到入世界盃的資格，當年人們還真的像已拿了冠軍般出來慶祝。果然應了那句：出綫就當奪冠。

由此，調笑之後，認真談論檢討中國足球為何不行的觀點又再浮現。之前有一個人海比喻最多被人提出，就是說，中國十四億人口，找到二十幾名好波之人真那樣難嗎？真正的數據卻解釋了疑惑：要算足球人口（指註冊足球運動員），原來中國只有七十一萬多人。日本人口不到中國十分一，卻有九十萬；因此，日本國腳全部在歐洲搵食，中國只有一個武磊。

就是說，中國球迷雖愛睇波，但落場踢的比例太少，更遑論發展為職業。為甚麼舉國體制的優點或女排精神為何不能在中國國足中發揮？還是個謎。