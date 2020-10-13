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零食上癮

副刊版 2020/10/13

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我在遠處看到Bonnie從超市拿着一大袋零食步出，當她看到我的身影後，立即鬼鬼祟祟地將購物袋放到身後，我上前說道：「我已看得一清二楚，該不會是幫同事買的吧！」

「一半半啦，的確有些是幫公司買的。」她欲言又止。

我再問：「還有另一半呢？」

「這兩天經常想着吃零食，情況有點奇怪。」她低着頭細聲說道。

我心中有數，故作疑惑說道：「是月事臨近吧？！」

她驚訝地瞪眼問道：「你怎知道？」

「很多情況下，人會對某些食物的渴求增加，特別是零食類，生理及心理均會產生這種反應。常見的情況是發生在賀爾蒙失衡時、女性周期及懷孕期等。另外，睡眠不足也會影響瘦素及飢餓素的平衡。同時，研究也發現，飲水不足或運動量太低，也是狂吃零食的因素之一。」

「我除了不是懷孕外，其他全中啊！」她接着再問：「那麼，你有方法處理麼？」

「當然有，有研究指出，健康的高蛋白食物，有助紓緩經前或經期胃口大增，例如，我會選吃枝豆或希臘乳酪等；若想簡單點，可嘗試飲水或吃點水果，這樣可減低狂吃的慾望；至於無糖口香糖或無添加糖的乾果，也有同樣作用。當然，找對方法幫助自己也是重點，多放較健康的小食在家，需要時服！」我建議。

「好！明白。但還是要幹掉這袋零食才開始。」她說道。

「我幫你。」

「不用客氣了。」她緊緊抱住購物袋，吃吃地笑道。

撰文 : 黃凱詩

欄名 : 營營樂樂

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