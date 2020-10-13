Foster+Partners操刀 Apple Store空降新加坡濱海金沙 以萬神殿概念設計圓形光頂 副刊版 2020/10/13 分享： Apple Store的「分號」有時有點似麥當勞，進駐各地會盡量融入當地文化。新加坡新落成的Apple Store已於9月開幕，坐落於濱海灣（Marina Bay），從遠處看像是一艘太空船降落於海面， ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 多啦A夢50周年彩繪電車登場 叮噹手臂變吊環 2020/10/12 多啦A夢50周年彩繪電車登場 叮噹手臂變吊環 東京迪士尼全新園區 New Fantasyland 《美女與野獸》城堡下周一開幕 2020/09/26 東京迪士尼全新園區 New Fantasyland 《美女與野獸》城堡下周一開幕 涉谷MIYASHITA PARK 酒店商場公園一站式新地標 2020/09/17 涉谷MIYASHITA PARK 酒店商場公園一站式新地標 澳洲菲利普島自然公園 直播3,000隻企鵝歸巢 2020/09/15 澳洲菲利普島自然公園 直播3,000隻企鵝歸巢 Donki驚安殿堂開首間台灣分店 樓高3層選址西門町 2020/09/12 Donki驚安殿堂開首間台灣分店 樓高3層選址西門町 英國 設計 新加坡 Apple 羅馬 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入