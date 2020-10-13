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Foster+Partners操刀 Apple Store空降新加坡濱海金沙 以萬神殿概念設計圓形光頂

副刊版 2020/10/13

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Apple Store的「分號」有時有點似麥當勞，進駐各地會盡量融入當地文化。新加坡新落成的Apple Store已於9月開幕，坐落於濱海灣（Marina Bay），從遠處看像是一艘太空船降落於海面，

...

欄名 : 旅事通

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