檀島舊事 中美兩位領袖竟是校友

昨天說到美國極右民兵組織「布加洛男孩」，以夏威夷恤（Hawaiian Shirt或Aloha Shirt）為穿着標記。今天想分享一下夏威夷恤，及從檀香山走出了兩位中美領導人的舊事。自日本明治維新後，日本工業化，脫離封閉島國，亦有向外擴張意圖，政府鼓勵國民到海外尋找機會，一些人漂洋去了同為島國的夏威夷。

第一批日本人移民大多在蔗田從事農耕。從家鄉帶去的和服長時間穿着變得破舊，有人開始將舊衫剪爛，加上碎布料造成衣服。他們沒有想到這種改造後印有日式花紋的襯衣，日後成為了時尚一部分。

日本面料西式剪裁 夏威夷恤面世

20世紀初，這些移民逐漸轉行不務農，部分去到夏威夷首府，名字解作「屏蔽之灣」的火奴魯魯（City of Honolulu），也就是中國人說的檀香山，開設裁縫及衣飾店。隨着海空交通發達，更多遊客湧入夏威夷，因為天氣較熱，遊客會在當地買休閒輕快衣服穿着，日籍裁縫開始設計適合在島上穿着，又具有鮮明特色的服裝。

他們使用傳統日本風格紋樣面料，按照西式短袖剪裁的樣式造衫，既有日本農場工人的傳統工作服開衫領，又有中國人帶去的絲綢和彩染技術，汲取各家之長，夏威夷恤於是面世。

如今在日本，夏威夷恤通常叫Hawaiian Shirt，不叫Aloha Shirt。據說最早生產的是1930年初，檀香山一家日系服裝店Musashi Shyoden。後來，來自中國的Ellery Chun開設成衣店，註冊了「Aloha Shirt」商標，之後一段時間獨佔「Aloha Shirt」名字權，所以日本人之間一直習慣沿用Hawaiian Shirt叫法。

夏威夷恤受廣泛注目，還得靠駐夏威夷的美國大兵。在二戰結束後，部署在南太平洋的大兵們陸續返回美國，把夏威夷花襯衫作為紀念品帶回家。1959年，夏威夷成為美國第50個州，各國遊客蜂擁而至，帶着襯衫回國送禮，夏威夷恤從此走向世界。當年荷里活電影中也常見，貓王皮禮士利在1961年電影《Blue Hawaii》（藍色夏威夷），穿上夏威夷恤，在威基基海灘上唱起民謠。80年代，電視連續劇《Magnum, P.I。》（夏威夷神探）的熱播，令夏威夷恤又火了一把。

說到夏威夷，不能不提檀香山。19世紀盛產檀香木，而且大量運到中國，所以華人世界稱呼當地為檀香山，但今天去不會有當地檀香產品，檀木已經因過度砍伐消失。檀木消失，一段中國人的歷史就被保留紀念。

據記載，第一批到夏威夷的中國移民是1852年抵達的契約勞工，受僱於種植園主砍伐甘蔗。合同結束後部分勞工留下，成為第一批中國移民。早期到夏威夷的中國人，最廣為人知的當屬孫中山。1894年，孫中山在檀香山創建了中國第一個民主革命團體興中會，提出了推翻滿清政府。在香港中環士丹頓街13號成立興中會總部，是後來的事。

在美國寫下歷史，是第一位黑人總統的奧巴馬，亦和檀香山結緣。他1961年在檀香山出生，逗留至6歲，到了1970年代，奧巴馬再度回到檀香山，就讀普納荷學校（Punahou School），直至12年級畢業。

孫中山奧巴馬 檀香山校園留足印

翻看檀香山華人歷史，孫中山曾多次到當地。第一次踏足檀香山在1878年，12歲的他隨母親到檀香山，和已在當地生活、年長逾10歲的哥哥孫眉團聚。他獲哥哥供學費，在意奧蘭尼學校（Iolani School）讀了3年。該校乃聖公會創立，是夏威夷最早用英語授課的教會學校和最早接收中國學生的學校。在意奧蘭尼學校畢業的孫中山，繼續在檀香山讀奧阿厚書院（Oahu College）預備課程，原本準備到美國升大學，但孫眉不同意他受洗入基督教，孫中山輟學回中國。

無論如何，他在哥哥支持並資助下，接受了西式教育，正如他自己說：「始見輪舟之奇，滄海之闊，自是有慕西學之心，窮天地之想。」正是有檀香山之旅，才有之後大家已知的歷史。

奧阿厚書院本身是教會子弟學校，後因傳道會撤資，由檀香山當地名流成立信託委員會接管，自此成為著名私立學校，改名普納荷學校，即是後來奧巴馬所讀那一家，乃全美排名前十的中學。歷史有一種講法，1894年孫中山在檀香山創建興中會前一年，即1893年，當地美國人推翻了夏威夷女王，成立夏威夷共和國，夏威夷王國的滅亡，對當時的孫眉影響很大，一定程度上促使他一改作風，開始支持孫中山的革命事業。正是因為有了孫眉的資金和人脈支持，孫中山初期革命事業才得以開展。

夏威夷恤從移民文化到街頭潮流，伴隨着時尚的改朝換代，經歷了起起伏伏，就如中國、美國，和世界所有國家、民族一樣，對自由的追求、對傳統的挑戰，與時俱進，大家都相通。