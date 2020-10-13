Staycation興起 規管堵限聚漏洞

本港疫下無法外遊，催生對酒店及本地遊的需求，但限聚令未涵蓋酒店，群聚、派對等情況屢現，無疑成為防疫漏洞。外國政府允許酒店業疫下推本地遊，但亦實施多項防疫要求。

酒店房群聚開派對 防疫漏洞

在酒店內Staycation（住宿度假）成為港人疫下一大娛樂選項，但部分人士缺乏公德心的行為卻響起警號。

繼早前網上曝光有人在酒店慶祝生日後房內滿地垃圾，日前再有本地KOL在酒店客房內開生日派對，當時房內有逾20人群聚，有酒店職員勸阻離場後，卻反遭責難，指酒店並非政府限聚令規管範圍內。事件引起網民熱議，肇事KOL亦已在社媒上道歉。

香港酒店工會主席徐考澧表示，疫下市民渴望與友人共聚，加上不少酒店減價促銷，令市民紛訂酒店房間內開派對，一間房內10多人聚集都有。

走法律罅 專家倡收緊人數限制

酒店雖有權按房間入住人數的規定要求訪客離開，但現時市道差，酒店對開派對或選擇隻眼開、隻眼閉。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，在酒店客房開派對是走法律罅，認為政府應考慮收緊人數限制。衞生署署長陳漢儀日前指，當局將會聯同旅遊事務署約見酒店業界，要求加強防疫指引，例如加強社交距離措施。

有關指引是否具備足夠法律效力，還有待觀察。新加坡則對酒店Staycation有嚴格要求，例如要求酒店提前14日向當局遞交營業申請，並須嚴格遵守多項規定，包括公眾地方任何時候每10平方米只可有1人（不包括酒店職員）、並有能力在住客群聚前予以勸阻。酒店泳池內需實施最多5人的限聚令，住客群組之間需保持3米距離。

此外，當地暫時禁止酒店自助餐廳運營，並建議酒店盡量使用送餐機械人減少面對面接觸、或直接將住客點餐放在門前。

提供送餐服務 籲無現金支付

英國政府最新的酒店Staycation指引亦提出多項建議，例如實施1米以上（one-metre-plus）的社交隔離措施、只對住客開放餐廳，亦應該盡量減少住客親自到公眾地方用餐，多提供送餐服務，並鼓勵住客以無現金方式付款及打賞。

本地有酒店表示已推出多項防疫措施，例如增加高接觸點進行徹底清潔消毒、每日為住客及員工探溫、亦有執行安全距離，即所有餐桌保持1.5米社交距離，每桌只坐2人，更有酒店利用手機App讓住客享有客房送餐服務。

此類措施能否起防疫效果，最終還是取決於住客的警覺與自律。寒冬將至，疫情或會比夏季更為嚴重，市民若想繼續可Staycation，更需努力做好防疫。