檢測技術新突破 助旅遊夢成真

本港第三波新冠肺炎疫情平穩下來，加上全民檢測，原本有望可於兩三星期內清零，但最近一星期，大眾在中秋國慶假期可能太過盡興，疏忽抗疫，加上一些較難追蹤的群組，如泰籍人士、酒吧、老人院及酒店相繼出現小型爆發，第四波如箭在弦，港人「老貓燒鬚」，即將要面對防疫措施再收緊。

雖然疫情不似預期，但如市民緊守抗疫措施，減少社交距離，相信一定有辦法再將疫情控制，盡快像祖國一樣回復正常生活，重啟經濟，當本地個案基本清零後，逐步放寬旅遊氣泡及健康碼等措施指日可待。一些被困於內地的本港居民，如病毒測試呈陰性，亦應考慮適度放寬檢疫程序，如減少14日強制隔離的安排，適度惠及往返中港兩地工作和旅遊的市民。

本港在防疫策略上經過大半年的洗禮，已逐漸成形。其實一個城市在防疫的策略上，可根據嚴重性作適量的疾控政策調節，由為高風險人士作檢疫至全民強制測試、由減少遊客出入境至完全封關、由逐步開放康樂消閒設施到全面關閉，也可以透過疫情，包括確診數字，以及公共醫療體系的負荷程度而調節。有了這些策略，本港就應該不再害怕面臨疫情失控的情況。

雖然說得容易，但觀察外國的數字，很多大國在疾控調節上往往也搞不清楚這概念，又或者醫療領袖已被政客控制，不會亦不能說出真相，錯誤的策略最終害了當地國民。全世界的新冠肺炎個案數字已突破3,700萬，死亡人數已超過100萬。

疾控概念不清 政治舞台執位

政客們侃侃而談的言語已令很多市民絕望，相信各國的政治舞台也陸續「大執位」。以美國為例，不單疫情搞得一塌糊塗，碰上總統換屆，特朗普與拜登在演講台上針鋒相對，兼且人身攻擊，只會令政客們的錯誤一覽無遺，暴露了決策上的愚昧及醜陋。

最近特朗普及其妻子也確診新冠肺炎，受到貴賓式的治療及看待，遺憾的是，在美國這個泱泱資本主義大國，一般大眾只能眼巴巴地看着特權人士享受特別服務，貧苦大眾則繼續被忽略，甚至失救不治。

推廣旅遊氣泡及健康碼其實需要一套完整的策略，除了國與國之間有特定的協議及通報機制，還要採用一致的疫情分級制，當疫情一旦轉壞時要暫停，以免引發更多交叉感染。現時各地的檢測不盡相同，成功率及敏感度不一，一旦出現一些假陰性報告，也令各國之間提心吊膽。旅客的懷疑個案追蹤亦是關鍵所在，加上現行策略，如旅客要在外地酒店作14天觀察才可自由出入，對健康碼的推行沒甚麼吸引力。

現在的核酸PCR測試最快也需要數小時，成本也比較昂貴，測試的頻率亦沒有標準。說到病毒測試，其實除了黃金標準的核酸測試外，也有其他較快的方法。例如英國已採用名為Virolens的技術，透過顯微全息光學變化影像（holographic images），再以人工智能分析數據，得出究竟該患者有否感染新冠肺炎。

雖然這些新科技在醫學界上可能尚待驗證，也有很多人會質疑其成效，但初期的數據的確可以準確地在1分鐘以內找出新冠患者，其準確性令很多傳統醫學人士大跌眼鏡。

AI融入檢測 準確度高達95%

現在的科技已可透過人工智能以及機器學習等方法，將一些人類無法透過正常醫學常理判斷、分析的數據，以極其準確的演算法（algorithm）加以放大及分析。

筆者有幸參與其中一個本港有份研發的檢測新方法，透過可見光譜儀及波長波幅的分析，從唾液分辨出新冠肺炎患者，在短短數十秒內透過人工智能及機器學習方法，得出高達95%的準確性。

這些高質素的檢測方法既快且準，如將來在機場、關口甚至零售店舖內進行也十分方便，配合流動電話裏安裝的健康碼程式，可讓市民更快捷、更有效率地穿州過省，令我們望門已久的旅遊夢想在不久將來可成真。（文章只代表個人立場）

▲ 疫情不似預期，但如市民緊守抗疫措施，減少社交距離，相信一定有辦法再將疫情控制。（資料圖片）