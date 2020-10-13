生產力局「冬季實習」 為期4周起名額30個 行政人員版 2020/10/13 分享： 【本報訊】近年政府積極發展創科行業，培養科研人才是必不可少的一環。為鼓勵本地及海外大專生畢業後投身科研行列，香港生產力促進局（生產力局）每年均舉辦「夏季實習計劃」。局方最近宣布，於今年12月首度舉辦「 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 美知名教授研究 WFH或影響員工創新 2020/10/12 美知名教授研究 WFH或影響員工創新 英零售商聘電影觀賞員 寫影評酬勞3千元 2020/10/09 英零售商聘電影觀賞員 寫影評酬勞3千元 科技園領袖培訓計劃 8學員受聘園區工作 2020/10/08 科技園領袖培訓計劃 8學員受聘園區工作 微軟希臘豪擲78億 培訓10萬科技人才 2020/10/07 微軟希臘豪擲78億 培訓10萬科技人才 英年輕人疫情心態 願接受「任何工作」 2020/10/06 英年輕人疫情心態 願接受「任何工作」 香港生產力促進局 實習 求職招聘 行業 就業 人力資源 智慧城市 綠色生活 汽車科技 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入