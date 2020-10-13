  • 25°C
香港時間 : 20201013日 (二) 03:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 定期存款 新型冠狀病毒 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

生產力局「冬季實習」 為期4周起名額30個

行政人員版 2020/10/13

分享：

【本報訊】近年政府積極發展創科行業，培養科研人才是必不可少的一環。為鼓勵本地及海外大專生畢業後投身科研行列，香港生產力促進局（生產力局）每年均舉辦「夏季實習計劃」。局方最近宣布，於今年12月首度舉辦「

...

欄名 : Good Job Insight

最新專欄文章 更多

美知名教授研究 WFH或影響員工創新
2020/10/12
美知名教授研究 WFH或影響員工創新
英零售商聘電影觀賞員 寫影評酬勞3千元
2020/10/09
英零售商聘電影觀賞員 寫影評酬勞3千元
科技園領袖培訓計劃 8學員受聘園區工作
2020/10/08
科技園領袖培訓計劃 8學員受聘園區工作
微軟希臘豪擲78億 培訓10萬科技人才
2020/10/07
微軟希臘豪擲78億 培訓10萬科技人才
英年輕人疫情心態 願接受「任何工作」
2020/10/06
英年輕人疫情心態 願接受「任何工作」
香港生產力促進局 實習 求職招聘 行業 就業 人力資源 智慧城市 綠色生活 汽車科技

上一篇文章

新能源設備 歐洲市場需求大
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？