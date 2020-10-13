生產力局「冬季實習」 為期4周起名額30個

【本報訊】近年政府積極發展創科行業，培養科研人才是必不可少的一環。為鼓勵本地及海外大專生畢業後投身科研行列，香港生產力促進局（生產力局）每年均舉辦「夏季實習計劃」。局方最近宣布，於今年12月首度舉辦「

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