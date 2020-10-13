深圳高起點再攻堅 港金融創科提速契機

深圳經濟特區成立40周年，中央再賦予深化改革重任，應對美國圍堵。雖然任務時間緊迫，但在政策和放權下，深圳經濟有望再上新台階，為香港帶來新機遇和新挑戰，本港須好好把握，一方面「助攻」，同時要繼續維持高度國際化，強化國際金融中心優勢，才能保住競爭力。

港充當試驗田 推境外數字人幣

國家主席習近平正在南巡，明天出席深圳慶祝活動，屆時會發表重要講話。在習到訪前夕，中央發布文件，賦予深圳在重點領域和關鍵環節上更多自主權，務求在5年內建設成中國特色社會主義先行示範區取得一定成果，然後將有關經驗複製全國。

中央選擇此時給予深圳深化改革開放新任務，皆因美國不斷出招，威脅與華全面脫鈎。中央希望透過讓深圳進行金融改革，如推進創業板試點改革、試行數字人民幣、允許符合條件的外資金融機構設立證券公司，並構建與國際金融接軌的金融規則體系，務求以更開放的措施，吸引外資繼續來華投資，增加西方陣營的反脫鈎聲音。

深圳充當先行示範區，因深圳是全國最先進的科創中心，雲集多家科網龍頭企業如騰訊、華為、中興和大疆等，中央冀借助深圳滙聚來自五湖四海的優秀創科人才、技術、科研成果產業化等優勢，盡快攻克基礎研究的難關，達致科技自主，以免在中美科技戰中繼續被卡脖子。

深圳先行示範區試點改革非常全面，涵蓋金融、創科、土地、勞動力和行政體制改革，當中香港在金融和創科兩方面可扮演一定角色。香港作為國際金融中心，金融專才擁有專業理論知識、豐富的實戰經驗、國際視野和人脈關係，而且香港可為內地築起防波堤，在風險可控下繼續充當內地金融改革的試驗田。

深圳正試點推行數字人民幣，為未來大規模應用作鋪墊，最終更會走向國際舞台。港府可向中央爭取做境外數字人民幣結算中心，在跨境應用、流通、管理和結算進行測試，以便找出箇中問題，從而優化改善，減低風險。一旦數字人民幣全面推行，便可爭取從事其他跨境數字人民幣存款、貸款和第三方支付服務。

主動與深分工 加快科研產業化

至於創科方面，香港有多家國際級數大學，科研水平高。當局應趁美國針對華裔科學家之際，邀請他們來港任教，既可提升本港科研水平，亦為創科發展培育人才。香港在疫苗科研屢有成果，只是欠缺生產設備，港府應牽頭，主動跟深圳磋商如何分工，若香港長於基礎研究和創新研發，則香港主攻科研，並透過一站式平台到大灣區找代工製造原型，經檢測後再全面生產和發售，透過優勢互補，才能加快科研產業化，達致多方互贏。

內地對深圳和粵港澳大灣區政策傾斜，香港除積極主動抓緊機遇，更要努力維持國際化優勢，方能保住競爭力。惟今後要維持對外優勢可能存在難度，因中美衝突持續升級，美國拉攏西方圍堵中國和制裁香港，本港須力保國際化城市光環不會褪色。

香港未來更須努力開拓海外市場，務必想方設法把國際金融中心做大做強，繼續吃四方飯，交八面朋友，才能彰顯自身及對內地的價值。

責任編輯：劉婉雯