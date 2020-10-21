美國大選後市況料持續震盪 投資基金債券可有助抵禦波動

美國總統大選將於11月3日舉行，民主黨總統候選人拜登挑戰尋求連任的現任總統特朗普。在疫情仍然反覆，以及中美關係愈見緊張的當下，不論最終誰入主白宮，可以預期環球市況也必然持續波動，投資者要小心應對。

今屆美國大選是特朗普與拜登兩人之爭，究竟兩人當選會環球政經局勢以至投資市場帶來甚麼影響？現任總統特朗普在位4年，在他多番實施刺激經濟的政策，美國股市也曾展現強勁升浪。但面對今年疫情爆發對經濟的打擊，特朗普實施的對華政策也變得更為強硬，他當選後亦好大機會延續中美貿易戰，或會使中美關緊張的狀態進一步升溫。此外，觀乎特朗普在任時的表現，他不時會作出難以預測的政策或評論，對市場帶來波動。對亞太區股市來說，他成功連任有機會增加不確定性。

政策改革或帶來負面影響

如果拜登當選，基於他對中方的態度沒有特朗普般強硬，關稅戰可能會稍為緩和，但中長線來說雙方仍可能會時有衝突。此外，拜登當選後有機會對現行政策進行改革，或有可能對美國企業會帶來一定的負面影響，甚至為美國經濟及投資市場帶來新一波震盪。

事實上，美國以至環球股市的長遠走向，最終都要看基本經濟面。因此不論誰人當選，如果沒有有效的措施使經濟復甦，市場也難以展開大升勢，甚至有可能會出現回調，投資者務必要小心風險。如欲了解更多美國大選對市場影響的分析，可瀏覽短片：

面對政治事件的不確定性，投資者可藉大選作為一個檢視自身投資組合的機會，考慮減低政策風險高的地區或行業的股票比重，同時考慮以多元化投資組合，分散投資在債券等與政治事件相關度較低的資產中，減輕政治事件對投資組合的影響。

滙豐的單位信託基金可讓投資者將資金配置於亞洲等世界各地不同的市場，並提供股票、債券或股債混合的資產配置基金予投資者選擇，更靈活地因應市況作出合適的投資選擇。當然，投資者要留意基金持有的資產組合各有不同，需要小心篩選適合自己的基金作投資，可以透過基金篩選器了解更多：https://bit.ly/3khL0vl

此外，環球低息環境持續，市場流動性保持充裕，債券仍然會受到投資者追捧，投資者亦可考慮直接投資一些國家主權債券或投資級別企業債券，債券與股票的負相關性可緩和股票的波動，有效分散投資組合的風險。了解更多：https://bit.ly/34eycjP

以上所載資料並非亦不應被視為購買或認購任何投資產品或服務的建議或要約或邀請。投資涉及風險。債券投資涉及發行人風險，就償債責任而言，債券不保證發行人不會拖欠債務。於最壞情況下（如發行者破產），投資者將不能收回任何本金或利息。



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