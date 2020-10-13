貿易戰、美國大選和新冠肺炎以外：值得留意的中國三大利好趨勢



無論11月美國總統大選的勝利誰屬，預料貿易議題仍然會受中美關係所左右。目前難以預料貿易關係最終會如何發展，因此這種不確定性觸發投資者憂慮和市場波動。



作為由下而上的投資者，我們在作出投資決定時不受各方的言論左右，反而著眼於推動中國企業表現的因素。我們留意到中國的三項重要趨勢，可能會影響日後的持倉和選股。



1. 逆境中保持韌性



即使面對貿易戰和新冠肺炎的雙重威脅，擁有穩健業務模式的中國企業仍然憑著經營效率以及緊貼客戶需要得以擴大市場份額。例如，一間與簡約時尚、價格親民的國際大型品牌合作的中國紡織品生產商，於今年上半年錄得理想的盈利表現，未受封鎖期間需求急跌影響。類似的企業往往已於早年將生產廠房分散至中國以外的地方，此舉有助降低美國關稅及中國生產受阻等問題引致的影響。

大型中國供應商於全球供應鏈的地位未見動搖，主要由於其享有規模效益，也能將業務分散至不同城市，並透過自動化科技控制成本。



2. 持續的研發開支



中國於新冠肺炎疫情後加快復甦，讓其能在研發開支方面更快地趕上美國。去年的研發開支總額增長超過12%，為連續第四年錄得雙位數增長。 在微觀層面，中國企業繼續投資於研發及科技，達致更優質的產品和更高的生產效率，令競爭門檻提高，而即使市況艱難，這些企業仍能持續擴大全球市場份額。正如2008年的全球金融危機一樣，在新冠肺炎疫情危機之中，我們發現不少持有大量現金的企業正在尋找機會以低價進行併購。



3. 加快本地化



保護主義引致的長久趨勢之一，大概是推動中國更加自給自足，特別是於本地生產高科技零件，而不再向實施銷售限制的美國進口有關產品。我們相信未來三年中國的科技發展將會加快。政府已設定目標，銳意於2030年成為全球人工智能的樞紐，而中國電訊公司在推行5G技術方面也領先全球。中國致力將自行生產的半導體數量由2019年的30%增至70%，政府亦推出減稅和激勵措施，鼓勵晶片生產商增加本地生產量。 我們現正密切留意中國科技業的發展及其廣闊的科技生態系統，以於瞬息萬變的環境中識別和把握被忽略的機會。



中國本地需求強勁，可望帶動解封後的經濟持續復甦，而亞洲各地滿足此需求的企業亦相繼受惠，銷售表現改善。然而，正如我們早前所強調，復甦能否持續將會取決於疫情是否受控。因此，在推出有效疫苗或療法前，情況仍然充滿變數。不過，長遠而言，分散製造中心和本地化或會令經濟出現重要轉型，為眼光獨到的投資者帶來全新的投資機會。



孫瑩心，CFA，為柏瑞投資亞洲(日本除外)股票部主管。有關柏瑞亞洲股票策略的詳情，請瀏覽pinebridge.com.hk。



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