波動市況成新常態 穩陣投資有何出路？

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貿易戰、美國大選和新冠肺炎以外：值得留意的中國三大利好趨勢
2020年踏入第4季，投資者是時候回顧過去，前瞻未來，為來年做好投資部署。
毫無疑問，2020年是異常動盪的一年。雖然已收復首季的失地，美股近期更屢創新高。但疫情陰霾始終揮之不去，可以預期未來市況仍會反覆，並成為市場新常態。
面對波動市況，投資者應怎樣部署？
首先，投資者要從今年的市場走勢中汲取教訓，在恐慌時務必保持冷靜。皆因於市場承壓之際而恐慌沽貨，將可能損手離場，甚至錯失反彈良機，造成雙重損失。但這絕非易事，今次重點介紹低波幅投資策略，讓投資者了解更穩陣的股票投策方法，做到攻守有道、無懼波動。
何謂低波幅投資策略？
低波幅投資策略是通過構建能在跌市時，展現強勁的防守能力的投資組合，以做到控制下行風險；同時，力求在升市時，為投資者帶來回報。為達到這個目標，就必須要堅守核心投資理念，即質素、穩定性及價格，建構具有宏觀穩健性的投資組合。
投資者如何使用低波幅投資策略？
低波幅投資策略力求不理市況高低，保持長期投資，同時聚焦優質股票投資機遇，以實現長期資本增值。可是，普通投資者未必有足夠的知識及資源，難以深入研究各行業的發展趨勢，發掘波動較低的股票，更未必有充足的時間緊貼市況。那麽，投資者應怎樣做？
不妨留意聯博的低波幅股票策略，作為「低波幅投資專家」，聯博自1997年起已佈局構建低波幅投資平台。逾20年來，聯博的投資團隊持續發掘新機遇，廣泛投資於環球多個市場及行業。憑藉多年經驗及廣闊的投資網絡，無論市況高低，聯博都盡力為投資者構建穩健的股票投資組合，提供更為平穩的回報模式。
聯博低波幅股票策略有何特點？
QSP策略精準選股：
聯博運用獨特的質素、穩定性及價格（QSP）策略，發掘價格具吸引力、有長遠增長潛力，以及下跌風險較低的股票投資機遇。
提供更平穩的股票回報：
構建一個攻守兼備投資組合，助投資者於不同市況下力爭回報、控制風險。
投資團隊往績卓越：
投資團隊經驗豐富，藉助雄厚的環球研究平台，洞察長遠增長趨勢，時刻為投資者捕捉先機。
了解更多聯博低波幅股票策略，請瀏覽：
https://www.abfunds.com.hk/apac/hk/solutions/lve.html?utm_source=HKET&utm_medium=FBpost&utm_campaign=lve2020Q4
（資料由客戶提供）
資料來源：聯博，截至: 2020年10月9日
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