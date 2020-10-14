這陣子在內地最紅的香港影藝界名人，是爾冬陞。搜一下他名字，最多出現的，是他參加一個《演員請就位》第二季的演員PK真人騷節目（參加的不是新演員，而是有一定名氣和演出經驗的，如香港有胡杏兒參加），他和趙薇、陳凱歌等導演（還包括郭敬明以導演身份出現，和其他前輩火花四起）當評判導師。爾導在節目中，以狠評罵人見稱，接了個所謂毒舌位（現時綜藝比賽都必須有人做毒舌擔當），金句頻出，例如「靠帥很少時間的，你有梁朝偉帥嗎？」「像你這樣的演員，你知道在全中國有多少？只靠樣子是沒用的。」

但在一面嚴肅的反差之中，有一個「吃瓜表情」（類似香港說食花生，在人家熱吵旁邊淡定看戲），被網友覺得特別萌。總之，爾冬陞就這樣，第一次全面地進入中國內地的觀眾視野。

但爾冬陞是誰？這問題大可以擴展成，有一批忽然在中國綜藝節目中冒起的香港藝人，香港觀眾雖然相當熟悉，但換位思考，若是當今二十幾歲主流內地觀眾的話，除非是港式文化粉絲，根本上不太可能接觸過。他們突然人氣急升，甚至成就了香港演藝生命後的第二春。

譬如其他同是因綜藝節目而東山復出的陳松伶、鍾麗緹，甚至鄭希怡，之前參加歌唱比賽的杜麗莎等，都有一種曾經風光如今被重新發掘的遺才性質。

這其實也反映香港影藝人漸已失去當下影響力的事實，他們只能成為一種懷舊符號。至於現時還處於當打之年，且在內地真正保持人氣旺盛的香港男星，可能只有陳偉霆和鍾漢良，都已長駐內地發展（謝霆鋒則努力向美食節目方向進發）。至於香港女明星則完全缺席，Angelababy在不少人界定中，都不夠港女。