跟友人談起小時候長輩教的飲食禮儀，不講猶自可，話題一湧出就發現大家都有話說。

「看到人提起筷子像拿着叉子一樣-用四隻手指鉗着一邊、拇指彈起，然後往飯碗裏「撬吓撬吓」扒飯-實感礙眼。」友人A說罷，大家紛紛說出各式各樣倒胃口的食相：「飛象過河」、「拿着筷子在餸菜中翻動尋找（其他人仲使食乎？！）」、「侍應一端上菜即搶先夾」、「提着筷子指手畫腳，甚至指着人說話」、「舉起筷子在菜盤上盤旋揀餸卻不夾」、「嘴裏扒着飯，卻金睛火眼望着轉盤上的餸菜」、「邊咀嚼邊張大嘴巴說話」、「吃東西時發出集集聲」、「用筷子撩牙」等。還有令人甚不堪入目的抖腳。曾見過隔桌男子邊吃邊抖，抖足兩小時，看場景還是初次約會，觀感如此，豈會有下次。人搖福薄，老愛抖腿的人，心理狀態就是不安浮躁。

從中醫角度說，容易煩躁和情緒波幅大的人，是腎虛的表現，因腎藏志（意志和魄力），亦管收斂，腎虛者的腎精老斂不住虛火，難有大的胸襟和魄力，通常都沉不住氣、容易發火或心煩浮躁。一個人真正沉穩、泰山崩於前而色不變，或用英文形容，即使甚麼突如其來發生之事，he／she doesn't turn a hair，就是有這個強大「斂得住」之能力。反之，小小芝麻綠豆之事就反應過度的人，哪裏會有這種按捺得住的魄力。一個人的腿沒事老抖，也是藏不住志、斂不住魄的一種表徵，所以做事做人容易失敗。又或反過來說，具大將風範氣宇軒昂的人，會一坐下就抖起腳來嗎？以前，民間亦有說法叫「男抖窮」，意謂抖腳之人，很難有成。

現在回想，長輩以前教過的：吃飯時，手踭不能放在桌上；拿碗子不能整個手掌托着腕底像「揸兜」那樣；要待客人或在座最年長者起筷，才開始吃飯等規矩，小時不明所以，長大後漸懂，中國文化裏，坐有坐相、走有走相、站有站相、食也有食相，都是構成一個人的相格。而一個人的相格，不是金錢、高級場所、名牌包包、私人會所能堆砌，惟有修養才能累積。