重陽將至，秋風輕拂至黃葉紛飛，不禁使人產生悲秋的情懷。另一邊廂，疫情的陰霾仍有揮之不去之勢。在這氛圍下，令人易有點氣餒，更甚者終日鬱不得志，對事物了無興趣，蘊釀抑才病。

現代醫學認為抑鬱症的發生是由於腦部神經遞質失去平衡所致，尤其血清素分泌或作用不足而致情緒低落。事業、家庭或健康等問題不如人意，壓力高漲，導致神經遞質失衡，引發抑鬱症發作或復發。中醫學的鬱證相似於西方醫學所提出的抑鬱病，其發生原因與情志不舒，體內氣機停滯失常有關，繼而產生鬱悶，情緒起伏，或易哭與怒。

回憶往昔中學中文科一篇《范進中舉》文章，描述了主人翁對突然的登科過度歡喜，但樂極生「瘋」的故事。戲劇化的情節正是描述情志過極影響身體氣的正常運作，衍生臟腑功能紊亂。中醫有云：「驚則氣下……悲則氣消……思則氣結」，七情過極，超出臟腑承受能力，便可引致包括鬱證等情緒病，並因氣機失常，引致多樣性症狀，包括失眠、胃痛、或洩瀉等。

中醫治療鬱症則主張要辨證論治，考慮臟腑間的平衡。例如中醫相信鬱證與肝氣鬱結相關，但若病情牽連日久，則可波及其他臟腑，如心火熾盛或心失所養致失眠多夢，或肝氣橫逆犯胃致胃脘脹痛及不思飲食。中醫鬱證診斷及分型要考慮兼症，及臟腑失衡情況。施治時兼顧症狀緩急輕重，若肝脾同病者，除疏肝外，亦需治療胃痛或補益脾氣。

無論西醫或中醫，治療以外亦建議患者要養成良好的生活習慣，例如作息定時，每晚不遲於11時臥床休息，睡前忌使用智能產品。早起運動，或定期投入昔日有益之興趣。焗服雙花茶，材料：5朵杭菊花及5朵玫瑰花，早上或午間細意品嘗，亦能達到疏肝解鬱作用。

若情況嚴重者，應考慮就診西醫；或服用西藥時副作用較大者，亦可考慮中醫輔助治療，惟中西服用時間理應相隔兩小時。最後，黃葉或花瓣隨風飄散地面，但只要深信落紅不是無情物，化作春泥更護花，不久後春回大地時必然另一番景象。積極樂觀面對生活，抑鬱病的經歷說不定是人生成長的一道風景綫。