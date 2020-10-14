他來自潮州 「中國洛克菲勒」張弼士

中共總書記習近平視察潮州，這個歷史文化名城火了，有關潮州今天如何「潮」的文章如潮湧至。我倒想分享一下，以往一個來自潮州的人，被美國人捧為「中國洛克菲勒」的故事。

張弼士（Cheong Fatt Tze），本名張振勳，1841年生於當時的潮州府大埔縣，現梅州市大埔縣，屬於廣義上的潮商。家境貧困只讀過3年書，13歲輟學放牛，18歲到今天的印尼當雜工，後經營洋酒發迹，再開闢種植園種植並銷售椰子、咖啡、橡膠等熱帶經濟作物致富，產品暢銷歐洲。當時正逢歐洲工業革命後，需要大量的錫製作罐頭，張弼士又在馬來西亞開錫礦，利潤豐厚，他亦從事銀行、地產、藥材等生意。

除了有「南洋首富」之稱，在中國亦有一說：「北有張弼士，南有胡雪巖」。據傳到1869年，他擁有資產8,000萬両白銀，約相等於6,000萬美元，比當年清廷財政收入還多，在華人世界名副其實富可敵國。

亦官亦商 實踐中國人葡萄酒夢

1914年，上海當時最大報章《申報》刊登一則葡萄酒廣告，與眾不同的是，發廣告的是中國的酒公司，賣的並非以往中國人所認識的燒酒、藥酒，而是葡萄酒，創立這家張裕釀酒公司的就是張弼士。話說40多年前的一天，在印尼商界已是大名鼎鼎的張弼士，參加法國領事館酒會，對嘗到的法國紅酒讚不絕口。法國領事向他道出往事，第二次鴉片戰爭期間，這位領事是英法聯軍士兵，他們佔領山東煙台後，發現山中有大片野生葡萄，簡單釀出來的葡萄酒口味已很好。

張弼士記住了，並萌生開廠想法，期望實踐中國人葡萄酒的夢。1895年，慈禧太后60大壽，張弼士向慈禧進貢30萬両白銀，隨後他被任名為大清國駐馬來西亞檳城首任領事，後來又升任為駐新加坡總領事，走上了亦官亦商道路。有了頭銜，在中國投資更水到渠成，張裕葡萄酒可以出發了，欠的只是時間。

1914年，生產的酒貯存了18年後終可推出，銷售至海外市場，包括南洋和美洲華僑集中的地區。據《中國新聞網》報道，1年後張弼士入選《美國歷史雜誌》（The Journal of American History）封面人物，出現在第9卷第2期，身穿長袍馬褂，正襟危坐，報道形容他可能是第一個登上國外雜誌封面的中國企業家。

參展三藩市世博 獲美總統接見

當年5月，以張弼士為首的中華遊美實業團乘船抵達三藩市，在美國參觀考察兩個月，先後到過洛杉磯、芝加哥、紐約等20多個城市，全程有美國外交人員陪同，他們還得到時任美國總統威爾遜在白宮接見，又曾到紐約拜訪發明家愛迪生。

當年，美國為慶祝巴拿馬運河開通，舉辦巴拿馬太平洋萬國博覽會，亦即是三藩市世博會。他的釀酒公司亦有參展，拿了4個獎。美國不少媒體都關注此行，有形容為「載入中美商業史冊」，有報道「考察範圍之廣、參加人數之多、接待規格之高、社會影響之大，堪稱空前」，有新聞標題為《中國的工業領袖、天朝商界巨子們訪美期間訂購了價值500萬美元美國商品》，這些貨品包括張弼士在田納西州一家橡木桶加工廠訂購的陳釀葡萄酒桶。

《紐約時報》把張弼士譽為「中國洛克菲勒（美國超級富豪）」。芝加哥《每日紀事報》更刊登題為《中國的JOHN D，看起來很像我們的JOHN D--不是嗎？》的文章，把張弼士與洛克菲勒（John D. Rockefeller）的照片放在一起比較，形容一位是東方的首富，另一個是西方首富。

張弼士此行亦和美國的銀行界，達成合資創辦中美銀行的意向，集資一千萬元，雙方各半，張氏認捐300萬。為了籌措銀行資金，他不顧年邁體弱，到南洋四處張羅。訪美後1年，在印尼病逝，終年75歲。

在張弼士這位「紅頂商人」的經商生涯，一直游離於政治和商貿當中。不過在積累財富之外，亦有回饋社會，捐助教育事業，又參與組織商會維護華僑利益。在國勢衰落的晚清時期，他回國投資，引入先進器材，開創中國工業化生產葡萄酒先河，興辦民族工業。為了「實業興邦」，在兩廣創辦織造、玻璃、建材、墾牧等不同企業，並為中國的金融、鐵路建設作出貢獻。奔波南洋、出訪美國，成為中外經濟交流的橋樑。他的後半生，訴說着海外潮州人的報國故事。