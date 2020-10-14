港童無遊戲時間 疫下居家玩意多

一項國際研究發現，本港兒童整體主觀幸福感排名包尾，主因課餘時間不屬於自己管有。家長在疫情期間宜發掘多種益智活動、陪子女一齊玩，更應多聆聽他們的心聲。

非主導課餘時間 港童幸福感低

嶺大有份參與的Children's World兒童福祉國際調查發現，本港10及12歲兒童的整體主觀幸福感排名分別為尾二及最低，遠不及其餘35個國家或地區，港童滿意度最低的生活範疇是「課餘時間運用」，另一範疇「獲成人聆聽」亦低於鄰近亞洲地區，如南韓及台灣。

新冠肺炎疫情期間，本港學校不少改為在網上授課，課時大減之餘，學生亦有更多時間在家，惟香港遊樂場協會和荃灣青年商會調查發現，港童在今年5至6月停課期間，每日並未取得心目中理想的3.58小時自由遊戲時間，平均僅得2.2小時，學習時間則達4.7小時。逾25%學童受不同程度的焦慮困擾，更甚者，學童最多進行的遊戲方式是電子遊戲。

打機成常見娛樂 有礙孩子身心

電子遊戲成為疫下常見的娛樂方式，但打機始終屬於單向式活動，且過分刺激孩子感官並非有利。

聯合國兒童基金早有建議家長，每日給予子女1小時的自由遊戲（free play）時間，即讓子女主導的遊戲，但本地大部分父母對此概念理解有誤，基金前年公布的調查指，84%家長誤以為看電視或使用電子產品屬於自由遊戲，不少家長亦以為替子女安排興趣班，便等同有自由遊戲空間。

自由遊戲對兒童大腦發育、學習運用肌肉、手眼協調、學習社交等基礎發展至關重要。幸而，兒童天生懂得自由遊戲，美國有媒體報道稱，當地不少幼兒開始玩一種名為社交隔離捉迷藏（social distancing tag）的遊戲，玩法為觸碰到對方的影子便算捉到對方；亦有兒童自創新冠躲避球（CoronaBall），即投擲並嘗試閃避一個外表帶刺、恍若肺炎病毒的膠球。

自創居家遊戲 多聽子女心聲

世界宣明會建議，家長在居家抗疫期間可嘗試自創一些益智遊戲與子女一起玩，例如將食物收藏在家中不同位置，要求孩子在指定時間內找出，藉此與他們討論肚餓及世界糧食危機等議題（詳見表）。

疫下出門帶有一定風險，但到郊外放風仍是可取、及有益身心的消遣方式，家長宜做好防疫措施包括戴口罩，再挑選一些人流較少的公園及山徑，走遍本港各處好山水。

無論如何，疫下生活本已壓力迫人，若子女連玩樂的時間都欠缺，恐更損害他們的精神健康，家長可在安全的前提下，放子女玩一個小時。

▲ 電子遊戲成為疫下常見的娛樂方式，但打機始終屬於單向式活動，且過分刺激孩子感官並非有利。（資料圖片）