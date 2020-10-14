港府抗疫不「清零」 經濟堪憂

執筆之時，過去一天（9日）新增2019冠狀病毒（新冠）確診個案8宗，其中7宗是本地個案，而且連續9天出現感染源頭不明的個案。港大的數據顯示，病毒傳播率已由9月中的0.5，到最新突破1，反映疫情反彈，相信第四波新冠疫情已不遠矣。

筆者認為，疫情如此發展，實是意料之內。事實上，不止本港，世界各地都出現疫情反覆甚至大幅反彈的情況。以歐洲為例，10月初以來，法國、英國、西班牙3國每日的新增確診個案都突破1萬宗；德國和意大利個案較少，但也回升至每日新增逾2,000宗。

疫情反彈，多國再次收緊防疫措施，例如德國首都柏林宣布實施自1949年以來首次宵禁；比利時同樣實施宵禁，首都布魯塞爾甚至要求所有酒吧、咖啡店關閉最少1個月；西班牙首都馬德里「封都」，約480萬名馬德里居民除了上學、工作、醫療及購買日用品等必要原因外，不得離開居住地區。

追本溯源，世界各地疫情不斷反覆，是因為疫情從未真正「斷尾」。這應不難理解：在安全有效的疫苗面世之前，一個地方若沒有進行強制的全民新冠病毒檢測，配合嚴厲的社區出行管理（例如上述馬德里的「禁足令」）措施，病毒的威脅便不能說完全消除。任何1宗感染源頭不明的本地確診個案，背後的風險都可大可小：到底該患者只是感染身邊的一、兩個家人，還是成為「超級傳播者」，引爆「感染群組」，基本上都是運氣彩數！

滿足於「維持低水平」 疫情難斷尾

已經不止一位論者指出，本港的疫情輾轉反覆，難以「斷尾」，是因為特區政府從來未有把「個案清零」設定為政策目標，而是滿足於「維持低水平」。資深傳媒人盧永雄先生鴻文道，這樣的策略「社會成本其實更高」。他又以早前北京和烏魯木齊市的經驗為例，一旦有小規模爆發，便迅速進行大規模排查，「應檢盡檢」。如此力度的防控措施，反映中央政府「零遺漏」、「持續本地零病例」的決心。

相比之下，特區政府顯然因為期14天的「社區普及檢測」計劃約180萬名參加者中，找出32名感染者而感到欣慰，公務員事務局局長聶德權更稱計劃「達標」。筆者想問局長，達甚麼標？政府當初設定的目標是多少？100萬？150萬？「180萬人參加，找出32名感染者」的另一個說法，是「570萬市民未有參加檢測，按比例推算，可能高達100名無病徵感染者仍在社區內遊走」！這是中學程度算術都能推導出的結論，局長還能宣告計劃成功，實在令人瞠目結舌。

「愈多人參加病毒檢測，效果愈好」相信是常識，故理論上參考內地抗疫經驗，「強制全民檢測」對公共衞生最有利。當然，在香港推行絕不容易。連自願的檢測計劃都有人造謠，說基因資訊會被「送中」、有傳染病專家高調宣稱「計劃無用」、甚至有現任區議員帶頭在社區鼓吹市民不要參加，若推行強制檢測社會反彈更大，難度甚高。

但其實，即使香港不能照搬內地的一套規管出行、大規模強制檢測、「健康碼」追蹤和記錄個人行蹤等的嚴格措施，中間仍有很多落墨空間，可以提高參加普及檢測的人數。

掛鈎防疫步伐 增全民檢測人數

比較進取的措施包括：持陰性檢測結果人士，可以在指定時間內豁免某些防疫措施，例如食肆的每枱人數上限，或只容許持陰性檢測結果人士進入某些場所，例如酒吧、卡拉OK等。這樣政府便不會每次都只能「一刀切」地指令某所場所「全開」或「全關」。

這樣的措施也怕難？那最起碼應該做的是，把放寬防疫措施的步伐，與參加全民檢測的人數掛鈎，即在若干天內檢測人數達某水平，便承諾重開某些場所、或放寬食肆每枱人數上限。參與人數愈多，放寬的速度和規模便更快、更大。特首不但沒有這樣做，反而在計劃前向社會多番強調「檢測是自願的」，彷彿怕有太多市民參加！如今，疫情第四波爆發在所難免，筆者希望政府能再次推出全民檢測計劃，並以上述手段大幅提升參與人數，不要重蹈覆轍。事實上，香港也別無選擇。若再不能在短期內「清零」，香港經濟隨時在疫情反覆中壽終正寢。國家在抗疫和重啟經濟的重要原則，就是在確保公共衞生的前提下，盡快讓市民生活和商業活動重回正軌。60萬人口的澳門，早在8月便已進行逾30萬次檢測，在疫症清零後，加入廣東省的「健康碼」系統，粵澳兩地人民回復人流交往和旅遊。

結果是，「十一黃金周」首4天，澳門錄得訪澳內地旅客共7.3萬人次，雖然按年仍大跌八成半；但相比之下，香港錄得的相應數字只有928人次！特首和羅致光局長大可以繼續拿保就業計劃的數字炫耀政績，但單是第一期計劃覆蓋3個月的工資補貼，便高達440億元，是政府一年經常開支的一成。疫情繼續不「清零」，香港繼續「封關」，港府難道就能月復月地補貼僱主嗎？

政府「等運到」 高官叫市民忍耐

如盧永雄先生所言，特區政府的態度是「等運到、muddling through、碌碌吓就過的心態。官員心想到冬天疫情再爆時，再來收緊限聚令『一招了』就可以。至於有7,000個拿了第一期保就業基金但放棄再申請第二期的僱主，他們看來頂不順要大裁員甚至會倒閉，就變成在自由市場下阻止不了的事情。」筆者歎氣之餘，亦深表認同。

病死很可怕，但餓死也不輕鬆。正如病毒會傳染，失業也會的：一家四口，家中經濟支柱沒有收入，對妻子兒女的影響不見得比新冠病毒輕微。在這種情況下，食衞局局長陳肇始仍只能在網誌中叫香港市民「忍耐」，「堅守防疫措施」。薪高糧準的高官當然容易忍耐「堅守社交距離」；當你連外賣飯盒都不用自己排隊買，收緊限聚令有何影響？

事實是，特首作為前發展局局長，以關心前綫建築工友為傲的40年公僕，要到「限堂食令」推行1天後才在電台說「唔好意思」；至於勞福局局長，作為長年跟進福利政策的關愛基金前主席，也口出「唔落雨都唔知咁多人返工」之言。相比之下，政務司司長張建宗溫馨提示戶外工作的市民可以「在郊野公園用膳」固然可笑可恨，但也不足為奇了。

倘再不通關 「港康碼」可「慳番」

擱筆之前，筆者注意到一個數據：內地本土新冠病例零增長近2個月，旅遊市場強勁復甦，國慶中秋雙節首4天共接待遊客4.25億人次，國內旅遊收入3,120億元，相信這某程度解釋了何以訪澳內地旅客大跌。若香港繼續不通關，內地消費者慢慢在內地城市找到香港的購物、飲食等服務的「替代品」（相比之下，澳門還有博彩一環），到時香港就可以「慳番」研究「健康碼」細節，專心盤算如何靠750萬人養活750萬人了。

（作者長期從事宏觀經濟、房地產市場、公共政策等範疇的分析工作。）

▲ 本港的「社區普及檢測」計劃為期14天，約180萬名參加者中，找出32名感染者。（資料圖片）