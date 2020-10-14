調查：33%加國打工仔 疫情下工作更疲勞

【本報訊】新冠肺炎疫情全球大流行下，打工仔與高管面對的工作狀況有何不同？據人才招聘公司Robert Half最新調查發現，在疫情下的經濟變差，有33%加拿大打工仔認為工作更疲勞，與工作量增加有直接影響

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