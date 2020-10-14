調查：33%加國打工仔 疫情下工作更疲勞 行政人員版 2020/10/14 分享： 【本報訊】新冠肺炎疫情全球大流行下，打工仔與高管面對的工作狀況有何不同？據人才招聘公司Robert Half最新調查發現，在疫情下的經濟變差，有33%加拿大打工仔認為工作更疲勞，與工作量增加有直接影響 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 生產力局「冬季實習」 為期4周起名額30個 2020/10/13 生產力局「冬季實習」 為期4周起名額30個 美知名教授研究 WFH或影響員工創新 2020/10/12 美知名教授研究 WFH或影響員工創新 英零售商聘電影觀賞員 寫影評酬勞3千元 2020/10/09 英零售商聘電影觀賞員 寫影評酬勞3千元 科技園領袖培訓計劃 8學員受聘園區工作 2020/10/08 科技園領袖培訓計劃 8學員受聘園區工作 微軟希臘豪擲78億 培訓10萬科技人才 2020/10/07 微軟希臘豪擲78億 培訓10萬科技人才 商業 人力資源 人力中介 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 經濟 肺炎 服務 壓力 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入