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調查：33%加國打工仔 疫情下工作更疲勞

行政人員版 2020/10/14

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【本報訊】新冠肺炎疫情全球大流行下，打工仔與高管面對的工作狀況有何不同？據人才招聘公司Robert Half最新調查發現，在疫情下的經濟變差，有33%加拿大打工仔認為工作更疲勞，與工作量增加有直接影響

...

欄名 : Good Job Insight

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