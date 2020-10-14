中國貿易曙光現 促外貿更拓內需

中國9月份外貿數據逐步回穩，尤其進口意外飈升，反映控疫成功，民眾開始放心消費。面對外圍環境依然嚴峻，促進外需之餘，中央宜在產業政策上加力，並輔以資金不斷流入，衍生財富效應，為谷內需營造有利氛圍，有助加快經濟復甦步伐

成功控疫穩經濟 消費信心回升

海關總署昨公布9月份以美元計價出口，按年升9.9%，是連續第四個月正增長，至於進口則意外地由負轉正，超預期按年大升13.2%；若以人民幣計價，進出口值及進口值都創歷史新高。

出口向好主要是外圍疫情持續爆發，對防疫物資和在家工作所需的個人電腦需求大增。至於進口急升，除消費回升外，更因為須履行中美首階段貿易協議，要大買美國農產品和肉類，以及華為趕在美國9月中旬全面制裁前，進口大量芯片所致。

9月外貿數據向好，但未來出口仍有壓力，因歐洲再爆疫，部分城市須再封城，令外需或趨疲弱。正如總理李克強強調，當局幾經艱苦，才令經濟恢復穩定增長，但國內外環境仍複雜嚴峻，須加力實現全年經濟正增長目標。

在當前美國全方位圍堵中國，疊加疫情，外需難有大幅增長，因此更要力拓內需。國慶黃金周再現人山人海情況而不爆疫，證明控疫機制有效之餘，其間零售餐飲消費按年上升4.9%，反映消費開始復甦。

昨天公布的9月乘用車銷量按年增長7.3%，連續3個月保持高增速，當中新能源乘用車更按年升近1倍，由於汽車並非必需品，民眾願意開始買車，不但反映車市回暖，也凸顯民眾消費信心回穩。

要在第四季刺激消費不難，因至少有兩個全民購物日子：雙11和雙12，可透過加大折扣優惠來催谷網購，以配合疫下綫上經濟一枝獨秀的消費新形態。

中央正在規劃十四五，雙循環料成為新國策，當中大幅強化內循環更是主力，要從生產到消費，做到自給自足，建設完善產業鏈，力求不再受制於外國，料有更多政策出台配合。

當局日前已出台新能源汽車產業發展規劃，商家已早着先機，如恒大、華為、一汽更夥拍奧迪先後進軍新能源車，期望十四五規劃會大幅增加新興產業的財政支持，例如增加新能源車免徵購置稅、展開下鄉政策，從而掀起民間換新車促消費熱潮。

股滙財富效應增 趁市旺谷內需

與此同時，外資熱錢近月流入A股和國債，不但推高人民幣資產價值，更令A股總市值突破10萬億美元（比對美股總市值逾38萬億美元，港股規模則約為5.9萬億美元）。連支付寶在其平台向散戶獨家開售的5隻封閉式混合基金，竟可短時間獲逾1,000萬人認購，成功集資600億元人幣。當局宜好好利用當前市場氣氛，發揮財富效應，讓民眾在財富增值下放膽消費。

盡管補貼產業、財富效應都屬刺激消費的老套路，但只要運用得宜，大步拓展內需，成功推動內循環發展，不但有助打造復甦的新引擎，更有利長遠經濟轉型。

責任編輯：陳靜芬