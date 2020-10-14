旅發局創意短片搞宣傳 讓世界遊客掛念香港

大家喺疫情下，日常生活都出現唔少變化，例如會利用科技喺網上見面、傾偈等，創意爆棚嘅旅發局當然都要搞下新意思。黛安收到風，最近旅發局推出咗一條名為「旅發局+」嘅短片，取代傳統嘅Newsletter，向唔同業界講述旅發局最新工作，仲用一個類似新聞報道嘅形式做分享，睇落真係好有親切感呀。

新冠肺炎疫情肆虐全球，好多海外遊客嚟唔到香港，其實佢哋都掛住香港㗎！黛安噚日睇過旅發局條短片，當中介紹咗佢哋多個創意宣傳法，包括早前推出嘅「100 Reasons to Miss Hong Kong」活動，設計咗一套港式小食懶人包，街頭小食三寶齊備，即係有魚蛋、燒賣同缽仔糕，連同圍裙、食材食譜等寄畀國際間唔少著名KOL，有得玩有得食，真係個個都爭住出post！

另外短片亦訪問咗因為疫情滯留香港嘅丹麥旅客Thor，原來佢之前係用一個唔搭飛機嘅形式環遊世界，今年1月到達香港無耐，就因為疫情而滯留。Thor喺短片分享，慶幸自己滯留喺疫情相對無咁嚴重嘅香港，仲得到旅發局幫手，可以周圍遊覽唔同地方，好似有地道導賞團、安排入住酒店等，令佢可以暫時放低煩惱。

旅發局仲話，雖然呢段時間唔能夠去外地玩，但香港其實仲有好多鮮為人知嘅地方好值得探索，所以6月就推出「旅遊‧就在香港」計劃，除咗推介多條本地遊主題路綫，仲集合逾萬個酒店、飲食、購物等優惠，反應相當熱烈，網頁瀏覽量超過100萬人次，仲預告疫情緩和之後，會再推出第二波嘅「賞你遊香港」等！希望疫情盡快過去，大家可以放心跟住旅發局周圍玩喇！

本文轉載自《晴報》

▲ 旅發局早前在社交網站增設「濾鏡」遊戲，供一眾KOL遊玩兼宣傳香港美食。

▲ 旅發局早前在社交網站增設「濾鏡」遊戲，供一眾KOL遊玩兼宣傳香港美食。

▲ 因為疫情滯留香港嘅丹麥旅客Thor，獲旅發局安排遊覽香港唔少地方。