保誠捐愛心飯盒 鼓勵市民捐血抗疫

疫情反覆下，香港血庫持續告急。黛安聽公關姊妹講，為咗響應香港紅十字會輸血服務中心嘅呼籲，保誠保險有限公司宣布由即日起至今個月31日，每當1名市民成功捐血，就會透過社企餐廳「廚尊」捐出1盒愛心飯畀基層及弱勢社群，希望以行動同香港人並肩抗疫！

「捐1次血，可以救3個人」係紅十字會嘅宣傳口號，保誠行政總裁容佳明就話，疫情持續逾大半年，嚴重影響唔少市民嘅生計，喺呢個艱難時刻，保誠希望利用企業嘅力量協助有需要人士。今次特別透過定期同紅十字會輸血服務中心舉行嘅捐血行動，同社企餐廳「廚尊」合作，目標係捐出至少1萬個愛心飯盒。

容佳明仲話︰「捐1次血原本可以救到3個病人，我哋希望呼籲大家踴躍捐血，因為捐每1包血，每1盒愛心飯，都代表住善心人喺疫境中對香港社區嘅關心，大家捐1次血其實就可以幫到4個人。」

公關姊妹話，今次全「誠」捐血大行動邀請全港市民參與，活動結束後，保誠會根據成功捐血嘅人數，透過「廚尊」捐出同等數目嘅飯盒，希望喺疫情下幫到更多有需要輸血嘅病人之餘，亦可以向基層和弱勢社群送上關懷，協助佢哋喺艱難時刻一齊撑落去。

其實，保誠一直都有定期響應紅十字會嘅捐血呼籲，每年都出動超過2,000名同事參與，就算喺今年疫情期間都唔例外，認真有心，黛安都要約定班好姐妹一齊去捐血啊！

本文轉載自《晴報》

▲ 保誠舉辦全「誠」捐血活動，只要你捐1次血，就會送出1盒愛心飯畀有需要人士。

▲ 保誠舉辦全「誠」捐血活動，只要你捐1次血，就會送出1盒愛心飯畀有需要人士。