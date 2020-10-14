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勞工假和銀行假劃一的影響

行政人員版 04:00 2020/10/14

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政府今年年初建議將勞工假與公眾假期看齊，由12天增至17天。有消息指政府打算以10年時間增加勞工假，平均每2年加1天，逐步將勞工假與銀行假劃一為17日。雖然很多行業都受到新冠肺炎的嚴重打擊，但我相信企業應該有足夠時間去消化這項措施，不會造成很大的經營壓力。

雖然企業有能力適應這項措施，但這個改動也沒有太大必要。隨着經濟轉型，現在藍領工人的比例已經比較低，據統計處在2011年第二季的綜合住戶統計調查，在當時234萬僱員當中，49.5%僱員（約137萬）放公眾假期，30.9%僱員（約85萬）放勞工假，其餘的可能因為非連續受僱而無法計算假期。

9年後的今天，相信放銀行假的僱員比例更加高。而且企業界都推廣關懷員工，部分藍領或服務業的僱員，已經是放公眾假期，劃一只會令那些關顧員工的公司跟其他公司沒有分別。

這項改動對企業的影響有限，但對於很多中產家庭來說，影響倒是不少。他們很多都聘用了外傭，以前在某些公眾假期而不是勞工假的日子，他們可以讓外傭照顧孩子或老人家，自己去辦些事情，或真正放假休息。

如果這兩個假期劃一的話，他們可能要扶老攜幼去辦事，又或要留在家中照顧家人，這便少了真正的假期。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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