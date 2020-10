象牙塔裏學者們不吃人間煙火,更少干涉政治,以科學方法尋求真理是他們的職責,職責以外的事宜,便不會隨便發表意見。

醫學界象牙塔中的象牙塔是美國的《新英倫醫學雜誌》(The New England Journal of Medicine),已有二百年歷史,是現代醫學界最權威雜誌,每周一期,擁全球近六十萬讀者,Impact Factor(影響指數)高達七十四點六分,是全球之冠。研究者若能有幸領導一篇新英倫文獻,便如一登龍門,是每位醫學教授夢寐以求的目標。

十月八日象牙塔中的象牙塔終於發聲(見註),文章標題為:《Dying in a Leadership Vacuum》(領導真空中的默默死亡),直指美國政府徹底抗疫失敗,理性地分析自疫情開始,每百萬美國人便有五百個死亡個案,相比中國只有三個,甚至比落後國家還要差勁。編輯團隊一致同意美國政府沒有做好病毒測試,在口罩使用和社交距離運作上完全失敗,雖是全球生物科技研發中心,卻未能好好發揮其領導作用,而在新藥和疫苗研發過程中混上政治,絕對是幫倒忙。

他們所說的事實雖是眾所周知,但出自《新英倫醫學雜誌》卻不是易事,一群學者指着政府鼻子直斥其非並非慣常行為,若不是忍無可忍,他們不會用嚴正言句,例如:「The response of our nation's leaders has been consistently inadequate」(我們國家領導在抗疫反應上確實不足)。

可惜,特朗普不會聽到這忍無可忍的聲音,只盼美國人民懂得用投票來回應。

註:The Editors, The New England Journal of Medicine, 383:1479-1480, 2020.