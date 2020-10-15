象牙塔裏學者們不吃人間煙火，更少干涉政治，以科學方法尋求真理是他們的職責，職責以外的事宜，便不會隨便發表意見。

醫學界象牙塔中的象牙塔是美國的《新英倫醫學雜誌》（The New England Journal of Medicine），已有二百年歷史，是現代醫學界最權威雜誌，每周一期，擁全球近六十萬讀者，Impact Factor（影響指數）高達七十四點六分，是全球之冠。研究者若能有幸領導一篇新英倫文獻，便如一登龍門，是每位醫學教授夢寐以求的目標。

十月八日象牙塔中的象牙塔終於發聲（見註），文章標題為：《Dying in a Leadership Vacuum》（領導真空中的默默死亡），直指美國政府徹底抗疫失敗，理性地分析自疫情開始，每百萬美國人便有五百個死亡個案，相比中國只有三個，甚至比落後國家還要差勁。編輯團隊一致同意美國政府沒有做好病毒測試，在口罩使用和社交距離運作上完全失敗，雖是全球生物科技研發中心，卻未能好好發揮其領導作用，而在新藥和疫苗研發過程中混上政治，絕對是幫倒忙。

他們所說的事實雖是眾所周知，但出自《新英倫醫學雜誌》卻不是易事，一群學者指着政府鼻子直斥其非並非慣常行為，若不是忍無可忍，他們不會用嚴正言句，例如：「The response of our nation's leaders has been consistently inadequate」（我們國家領導在抗疫反應上確實不足）。

可惜，特朗普不會聽到這忍無可忍的聲音，只盼美國人民懂得用投票來回應。

註：The Editors, The New England Journal of Medicine, 383：1479-1480, 2020.