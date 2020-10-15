Age Joyfully更好

後輩N緊張兮兮地說道：「死喇！早排發現一樣我到依家都接受唔到嘅事呀！我發現自己有……」我插嘴笑問：「有……咗？」結婚不久的N裝了個鬼臉說道：「有咗都無咁驚，我發現自己……有幾條白頭髮呀！」原來就此而已！她不明白，「只有」幾根白頭髮，是何等福份，我笑着跟她說：「N，好好享受你現在見到這幾根白頭髮，已覺天將要塌下來的感覺，因為再到另一階段，你將會去到見到多幾根白髮，也沒啥大不了時，你將會學曉與白髮共存。」

老友相聚，大家相識幾十年，看着彼此由妙齡變熟齡，少時話題離不開吃喝玩樂少男少女，講時大大聲肆無忌憚，即使旁邊有陌生人也好少理；如今，話題總圍繞防白髮、防脫髮、防骨質疏鬆、防老花、防皺紋、防斑、防水腫、防記憶力減退等等各式各樣的熟齡問題。這個「防」字，請不要誤會是指未發生的預防，話明熟齡，上述種種已正在發生，為今之計，僅指防範迅速惡化而已。

大家交換情報：吃了甚麼少了白髮、哪隻洗頭水減少甩髮、哪隻有機染髮劑好、甚麼有效方法去水腫、包包面等。我發現，我們現在跟少時不一樣，於餐廳說話時都不期然地把聲量降低，大概是意識到，大庭廣眾大談防白髮、防老花、防上落樓梯膝頭痛這類話題，不太能豪情起來矣！

但那又何妨？人到熟齡兼大齡，最緊要有班老友可以一齊老去。我們都曾有過最無知、最反叛、最青春的面孔，這一切，都有老友們幫彼此記住了。然後，我們又見證着彼此的白髮與皺紋，經歷着差不多的身體變化，面對着差不多的生理問題。有人說要老得優雅，但一個人若優雅卻孤獨地老去，有啥意思？與其age gracefully，我說age joyfully更好，所以我不追求優雅，但我希望優質而快活地老去。要老得優質兼快活，有一班可一齊結伴老去的老友，非常重要！