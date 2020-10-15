歷史博物館香港故事展 大翻新前最後召集 副刊版 2020/10/15 分享： 香港歷史博物館的「香港故事」常設展，一直深受港人歡迎，自2001年設立至今，已錄得過千萬人次進場。可是下周一起，此常設展將會暫停開放兩年以作大型更新，市民不妨把握最後機會，趁周末緬懷常設展變身前的時光 ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 Foster+Partners操刀 Apple Store空降新加坡濱海金沙 以萬神殿概念設計圓形光頂 2020/10/13 Foster+Partners操刀 Apple Store空降新加坡濱海金沙 以萬神殿概念設計圓形光頂 多啦A夢50周年彩繪電車登場 叮噹手臂變吊環 2020/10/12 多啦A夢50周年彩繪電車登場 叮噹手臂變吊環 東京迪士尼全新園區 New Fantasyland 《美女與野獸》城堡下周一開幕 2020/09/26 東京迪士尼全新園區 New Fantasyland 《美女與野獸》城堡下周一開幕 涉谷MIYASHITA PARK 酒店商場公園一站式新地標 2020/09/17 涉谷MIYASHITA PARK 酒店商場公園一站式新地標 澳洲菲利普島自然公園 直播3,000隻企鵝歸巢 2020/09/15 澳洲菲利普島自然公園 直播3,000隻企鵝歸巢 香港 展覽 尖沙咀 博物館 電車 香港歷史博物館 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入