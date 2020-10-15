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歷史博物館香港故事展 大翻新前最後召集

副刊版 2020/10/15

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香港歷史博物館的「香港故事」常設展，一直深受港人歡迎，自2001年設立至今，已錄得過千萬人次進場。可是下周一起，此常設展將會暫停開放兩年以作大型更新，市民不妨把握最後機會，趁周末緬懷常設展變身前的時光

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欄名 : 旅事通

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