像留鬚林肯？ 侵侵想留芳百世太刻意

160年前的今天，一位小女孩做了一件事，改變了一個人，改寫了世人對那個人的印象。一般人對美國第16任總統林肯（Abraham Lincoln）的印象，就是解放黑奴，雖然這個並非是他一開始的初衷，而是結果，本文就不討論了。他另一令人留下深刻印象的，是標誌性的絡腮鬍（whiskers）。林肯當總統前是沒有留鬚的，那麼他這鬍子為何來的呢？

1860年，他競選總統時收到一位才11歲的小姑娘貝黛爾（Grace Bedell）來信。在日期為1860年10月15日的信中，她這樣寫道：「我有4個哥哥，他們中有人會給你投票。如果你能蓄起絡腮鬍子的話，我會努力令其他也給你投票。把鬍子留長，你看起來會帥很多，因為你的臉太瘦了。女士們都喜歡留鬍子的男人，她們也會叫丈夫投票給你的，這樣你就能成為總統了。」

數天後，林肯親自回信：「我親愛的小姐，你15日寫來滿懷好意的信我已經收到了……絡腮鬍嘛，我從來未留過，你說如果我現在開始留，人們會否覺得我傻呢？」雖然林肯在信中沒有表示會留鬍子，但之後他就蓄起那副嘜頭絡腮鬍。其實除了鬍子，林肯還有其他東西令人眼前一亮，身高6呎4吋，是歷來最高的總統，還有他常戴的高帽（stovepipe hat）。可能因為沒有智能手機，據說林肯外出時，會將一些筆記、文件等放在頭上的帽裏面呢。

雖然林肯一生飽受攻擊，但他打贏了南北戰爭，國家不致分裂，又廢除了奴隸制，但最後遇刺身亡。他深受美國人民愛戴，在很多不同的美國總統排名中，都不曾出過三甲以外。不時被標籤為美國最差勁總統之一的特朗普，頭部同樣有着逢人皆知的特徵，就是他的髮型。據之前被爆料，他在拍攝真人騷節目《飛黃騰達》（The Apprentice）時，理髮費用達7萬多美元。可能身形胖看不出，侵侵其實也很高，有6呎3。喜歡出風頭的他，亦喜歡將林肯這位「高人」掛在口邊。例如不止一次說，「多偉大的總統啊，大多數人甚至不知道（林肯）是共和黨人。」不僅是共和黨人身份，其他問題上特朗普也格外喜歡提起林肯。

自比林肯 特朗普抱怨遭遇差

今年5月，特朗普坐在華盛頓林肯紀念堂林肯雕像下面，接受電視訪問，抱怨說：「我所遭受的媒體敵意，是任何一屆美國總統都沒有遇到過的。我的經歷和上邊那位先生（林肯）最接近。大家總是說，沒有人比林肯所遭受的待遇更差了，我相信我的遭遇更差。」

6月初，黑人佛洛伊德之死引發的抗議活動席捲全國之際，特朗普在Twitter稱：「林肯之後，我的政府比歷任美國政府為黑人社區做得都更多……」

8月，特朗普在白宮接受共和黨總統候選人正式提名，他原本想過在賓夕法尼亞州的蓋茨堡發表接受提名演講，林肯曾在當地發表了著名的《蓋茨堡演說》（Gettysburg Address），被人們公認為美國歷史上最偉大演說之一，特朗普被質疑要將自己的演講，上升到蓋茨堡演說2.0的高度。

共和黨內反特勢力 組「林肯計劃」

特朗普刻意將自己與同屬共和黨的林肯相提並論，共和黨本身卻出現反特朗普勢力，阻止他連任。在去年，組成了「林肯計劃」（The Lincoln Project），屬於共和黨內的政治行動委員會，由黨內「不要特朗普」運動保守派人士組建。他們聲稱受良心驅使，鼓勵共和黨人放棄不尊重法治並令國家分裂的特朗普。

說回林肯收到小姑娘的信，故事還未完。林肯當選總統，坐火車去華盛頓上任，途中經過並短暫停留紐約州的小鎮韋斯特菲爾德（Westfield），那裏正是小姑娘貝黛爾的家鄉。林肯走下火車問候民眾，並問貝黛爾在不在。緊張的貝黛爾跑了出來，林肯向她說；「我特意為你留了鬍子，看上去是否好多了？」蓄了絡腮鬍的林肯，還親了她一下。如今，在韋斯特菲爾德佇立着一座雕像，記下了那個神奇的一刻。

貝黛爾充滿稚氣卻真誠的信，揭開了這位新總統鮮為人知的一面。特朗普充斥假情的話語，一次又一次暴露他世人皆知的一面，那種和林肯絕對不同的特質。貝黛爾改變了林肯的面貌，林肯改寫了美國的歷史。林肯留鬚，來自貝黛爾的善意提醒，而不是刻意搞形象，吸引眼球；特朗普的分別，在於太刻意想留芳百世，他不同於林肯的，是人民「不肯」。當11歲的貝黛爾動筆寫信的時候，她不會想到百多年後人們仍會讀到這封信；特朗普可以預期的是，百多年後人們仍然將會記住他，例如他可能是最富有的美國總統，身高在眾多總統中排第三，在新冠的世紀疫情下……之類，但不是他所期望的那樣。