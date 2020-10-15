疫下數碼新常態 AI顛覆法律界

香港司法機構因為新冠疫情關係而停擺多周，不少法庭程序被迫延期，據悉受影響的法院案件多達全年總量的18%。情況引發公眾關注司法公義會否因此而被延誤，令從事訴訟的法律界人士因法院運作停擺而處於賦閒狀態。有法律界學者批評，香港法院數碼化落後，比不上新加坡、杭州等法院。他們指出，數碼遙距審訊一般對簡單的跨境案件很有幫助，例如網購的交易糾紛，透過這做法，身處兩地的控辯雙方毋須因為小額錢債案而對簿公堂，省時省力。

筆者認為香港政府應該趕快設立智能化「數碼法院」，趕上新加坡及杭州。除了利用視頻進行網上審訊之外，香港可以加入更多人工智能功能。本文概述一些「AI+法律」可行的例子，以供司法機構及法律業界參考。

「數碼師爺」 綫上查詢自動化

「數碼師爺」：在任何事務立案之前，顧客一般會先聯絡律師行（例如透過「師爺」）進行查詢，從而獲取初步法律意見。由於綫上查詢可以隨時隨地進行，與綫下查詢相比較為便捷。再者，在疫情期間，綫上查詢更可以保持社交距離，減低傳染風險，因此綫上法律查詢過去一年在外國非常普遍。

有「法律科技」專家研究利用人工智能技術，開發「任務導向」（Task-oriented）「對話系統」（Dialogue System）（與特別任務「聊天機器人Chatbot」類同）來提供「數碼師爺」服務，把綫上查詢自動化。這類機器人廣泛地採用「自然語言處理」技術與用戶對話，以便了解用戶的「意向」（Intention），然後嘗試去完成「意向」所提出的任務，例如用戶查詢註冊公司的手續及收費。

「數碼調查員」：在收購合併（Merge and Acquisition, M&A）及投資交易等資本運作商務活動中，投資者通常會委託律師行進行「盡職調查」（Due Diligence，DD）。一般而言，投資者與目標企業達成初步合作意向之後，律師會執行「盡職調查」，目的是針對該交易項目中與目標企業相關的事項，進行現場調查、資料分析等一系列活動，確保目標企業所提供資料之可靠性，減低投資者的風險。

大數據分析 背景調查目標企業

人工智能技術應用於「盡職調查」可以大大減低律師的工作量，包括使用大數據分析技術，對目標企業進行背景調查，去了解公司的過往業績，並採用「本體論」（Ontology）作「知識表達」（Knowledge Representation）。

「數碼調查員」系統以「本體論」中的基本元素，包括概念及概念之間的關連，來描述真實世界的知識模型，然後深度分析企業本身、企業與企業、企業與投資等之間的關係。再者，系統會把本體知識累積，以供下次「盡職調查」重用。這做法類似「維基百科」，如此「數碼調查員」變得愈來愈聰明，分析愈來愈精準及有效。

謠言檢測算法 過濾不實資料

「數碼蒐證員」：面臨訴訟，律師在上堂之前會先「做好功課」，四處蒐集與案件相關的資科。在疫情下，不少蒐證活動都要在網上進行，「網絡爬蟲」（Internet Crawler）經常出動，自動執行任務。

不過，在今天網絡資訊爆炸時代，「錯誤資訊」（Misinformation）及「扭曲資訊」（Disinformation）是進行「網絡蒐證」時所碰到的嚴重問題，排山倒海般的資訊真假難辨，令網上蒐證難上加難。「數碼蒐證員」充分利用「謠言檢測」（Rumor Detection）算法進行資訊過濾，避免不實資料影響蒐證的可靠性。

創「法官機器人」 處理簡單案件

「數碼法院」：香港司法機構可以利用「對話系統」技術創造「法官機器人」、「綫上陪審團平台」推行遙距自動審案。當然訴訟案件可以非常複雜，牽涉法律界人士的靈活及批判性的決定，特別是沒有先例可依的案件，其處理往往超乎常規，因此在現有技術下，機器難以完全替代法官、律師。不過筆者相信，面對較直接簡單的案件（例如小額錢債案、交通違規、樓宇買賣、企業收購合併），人工智能及機器人將會綽綽有餘，現實中這類案件每年在全球各地也為數不少。

在設計這類「人工智能+法律」應用系統時，必須注意系統的可解釋釋性。「深度學習」（Deep Learning，DL）是人工智能應用背後的核心技術，它是利用「深度神經網絡」（Deep Neural Network），簡單而言是從大量歷史個案中，學習過往最佳的決策手段。在今天人工智能硬件的配合之下，「深度學習」效果顯著，並在某些應用領域上超越人類（例如下圍棋、人臉識別等）。

不過，「深度學習」是一套「端對端」（End to End）的「黑盒」（Black Box）技術方案，雖然它能因應特定輸入資訊生產優化的決定（答案），但用戶對答案的解釋一無所知，這對據理力爭的法律界人士明顯是一大缺陷。針對這問題，科技界近年推出「可解釋人工智能」（Explainable AI，XAI），筆者建議「法律科技」專家在系統設計上也多考慮加入這方面的技術。

▲ 本港司法機構因為新冠疫情關係而停擺多周，不少法庭程序被迫延期。（資料圖片）