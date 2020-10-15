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科企推動虛擬優先 以遙距工作為主導

行政人員版 2020/10/15

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【本報訊】本港新冠肺炎疫情反覆，專家警告可能會短時間內急速惡化，企業會否重推在家工作措施仍是未知之數。雲端儲存服務公司Dropbox周二（13日）在官網發文，宣布該企將成為「虛擬優先」（Virtual

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欄名 : Good Job Insight

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