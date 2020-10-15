科企推動虛擬優先 以遙距工作為主導 行政人員版 2020/10/15 分享： 【本報訊】本港新冠肺炎疫情反覆，專家警告可能會短時間內急速惡化，企業會否重推在家工作措施仍是未知之數。雲端儲存服務公司Dropbox周二（13日）在官網發文，宣布該企將成為「虛擬優先」（Virtual ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 調查：33%加國打工仔 疫情下工作更疲勞 2020/10/14 調查：33%加國打工仔 疫情下工作更疲勞 生產力局「冬季實習」 為期4周起名額30個 2020/10/13 生產力局「冬季實習」 為期4周起名額30個 美知名教授研究 WFH或影響員工創新 2020/10/12 美知名教授研究 WFH或影響員工創新 英零售商聘電影觀賞員 寫影評酬勞3千元 2020/10/09 英零售商聘電影觀賞員 寫影評酬勞3千元 科技園領袖培訓計劃 8學員受聘園區工作 2020/10/08 科技園領袖培訓計劃 8學員受聘園區工作 商業 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 肺炎 服務 在家工作 雲端 人力資源 Dropbox 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入