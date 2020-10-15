深圳40年成功故事 港要打拼再創傳奇

中共總書記習近平昨日出席深圳經濟特區40周年慶祝大會時，賦予深圳推動先行示範區，及擔當粵港澳大灣區重要引擎重責，既應對中美關係惡化下的國際大變局，亦要擔當體制改革尖兵。深圳在新形勢下肩負重任，料經濟有望再騰飛，香港須以戰略眼光尋找新定位，港人亦要重拾往昔靈活拼勁，勿再蹉跎歲月。

賦予「雙區」使命 深圳勢再騰飛

習總結深圳經驗，在短短40年間由小漁村變成具影響力的國際大都市，正是敢闖敢試，敢為人先的精神創造奇迹，證明搞經濟特區是正確。習以當前國際單邊主義、保護主義抬頭，疫情改變世界政經格局，除要求深圳成為大灣區重要引擎，更要充當先行示範區試點。

深圳被賦予「雙區」戰略使命，大灣區可謂推動中國經濟轉型升級的第二次改革開放；先行示範區則是肩負政治任務，將經驗複製全國，藉此向全球證明中國體制優越性。

40年前，歷史選擇了深圳，在改革開放進程中，有效處理計劃經濟與市場經濟矛盾、社會主義與資本主義矛盾，以及公有制與私有制的矛盾，並吸引海外資金和中外人才滙聚，多次推動經濟轉型，才創造今天奇迹。

香港在過去國際變局中，也屢屢扮演重要角色，每次都憑藉靈活變通、重新定位，促成經濟轉型，例如1951年，聯合國對中國實施禁運，香港利用大量內地資金和人才湧現，興辦工業，令轉口港轉型為製造業中心。1980年代內地改革開放，本港工廠北移，並趁勢抓住機遇，向內地提供金融和專業服務，令香港成功轉型成為國際金融中心。

不過，在今次國際大變局中，香港面對的挑戰比以往大。過去深圳改革開放，香港充分發揮優勢，提供資金、技術和管理經驗，讓深圳建立市場經濟體制。可是今次涉及內地體制改革，要建設具中國特色、符合國際慣例的金融規則的先進標杆城市，香港可扮演角色有限。加上在中美衝突升級下，香港捲入角力漩渦，不斷受到制裁，過往對外的優勢正受挑戰，如何繼續保持到國際化的優勢正受到考驗。

港政爭受損 官民反思再起航

此外，香港在過去20多年來卻似乎停滯不前，只着眼炒股炒樓，未有在創科或其他新興產業上做出亮麗成績，與深圳敢闖敢試，不斷創新求變形成鮮明對比。疊加本土主義抬頭，部分青年人更排斥內地，5年間發動兩場社會運動，挫傷本港經濟元氣。在推動落實大灣區上，周邊城市都積極參與和制定相關政策，但香港卻遲遲沒有實質行動。

面對複雜多變的新形勢，港府上下應強化歷史觀和戰略眼光，主動積極與深圳磋商如何在金融、創科方面分工，加強經濟產業合作互補，才有望打造經濟提速新引擎。

港人要摒棄意識形態爭拗，尤其青年更應北上多走多看，眼看為實，耳聽為虛，親身感受內地發展有多快，機遇有多大，從而對內地改觀，願意北上發展。港人應好好反思，內地積極向前發展，絕不會停下來等你，不進則退，只有重新迸發獅子山拼搏精神，經濟奇迹才有望再現。

責任編輯：陳楚源