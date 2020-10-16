Ermenegildo Zegna X Fear of God 當高級男裝遇上街頭服 副刊版 2020/10/16 分享： 不少形象成熟的高級時裝品牌，地位高高在上，常人難以親近，要不失姿態，而又可以表現親民的一面擁抱從未接觸過的年輕消費者，找來當紮的街頭品牌合作就最好不高，今天最新例子是意大利男裝翹楚 ... 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 CASETiFY STUDiO奇幻自拍區 今日 CASETiFY STUDiO奇幻自拍區 MoMA．The Record Shop 音樂盛宴 2020/09/25 MoMA．The Record Shop 音樂盛宴 Kingsman特工的衣櫃 2020/09/25 Kingsman特工的衣櫃 Christian Louboutin 陸上大白鯊 2020/09/18 Christian Louboutin 陸上大白鯊 獨家專訪Criag Green MONCLER GENIUS將羽絨推至極限 2020/09/18 獨家專訪Criag Green MONCLER GENIUS將羽絨推至極限 時裝服飾 時裝服飾種類 意大利 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入