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Ermenegildo Zegna X Fear of God 當高級男裝遇上街頭服

副刊版 2020/10/16

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不少形象成熟的高級時裝品牌，地位高高在上，常人難以親近，要不失姿態，而又可以表現親民的一面擁抱從未接觸過的年輕消費者，找來當紮的街頭品牌合作就最好不高，今天最新例子是意大利男裝翹楚

...

欄名 : Fashion

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