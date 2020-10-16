曼谷首個空中公園步道

近年興建了不少五星級酒店及商場的昭披耶河畔，另一頂新建設為Chao Phraya Sky Park。這條長280米的步道，位於連接兩岸的大橋旁邊，本來是一項空中列車的計劃，卻於1992年停工荒廢。經過

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