曼谷首個空中公園步道 副刊版 2020/10/16 分享： 近年興建了不少五星級酒店及商場的昭披耶河畔，另一頂新建設為Chao Phraya Sky Park。這條長280米的步道，位於連接兩岸的大橋旁邊，本來是一項空中列車的計劃，卻於1992年停工荒廢。經過 ... 欄名 : Travel 相關文章 曼谷最新河畔酒店Capella Bangkok 奢華泳池 Villa賞昭披耶河景 今日 曼谷最新河畔酒店Capella Bangkok 奢華泳池 Villa賞昭披耶河景 2020年必逛文青商場 今日 2020年必逛文青商場 最新專欄文章 更多 曼谷最新河畔酒店Capella Bangkok 奢華泳池 Villa賞昭披耶河景 今日 曼谷最新河畔酒店Capella Bangkok 奢華泳池 Villa賞昭披耶河景 2020年必逛文青商場 今日 2020年必逛文青商場 二世古花園柏悅酒店 雪映奢華山間逸居 2020/09/25 二世古花園柏悅酒店 雪映奢華山間逸居 科莫湖文華東方酒店 湖畔秀色華貴登場 2020/09/11 科莫湖文華東方酒店 湖畔秀色華貴登場 麗思卡爾頓進駐栃木日光 豪華湖畔Resort歎天然溫泉 2020/08/28 麗思卡爾頓進駐栃木日光 豪華湖畔Resort歎天然溫泉 酒店 設計 美食 商場 新加坡 泰國 酒吧 表演 甜品 簽證 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入