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曼谷首個空中公園步道

副刊版 2020/10/16

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近年興建了不少五星級酒店及商場的昭披耶河畔，另一頂新建設為Chao Phraya Sky Park。這條長280米的步道，位於連接兩岸的大橋旁邊，本來是一項空中列車的計劃，卻於1992年停工荒廢。經過

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欄名 : Travel

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