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2020年必逛文青商場

副刊版 2020/10/16

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文創商場The Commons本位於Thonglor，集合各式美食及打卡Cafe，加上文青風的休憩空間，向來是遊客的觀光熱點。今年2月落戶Saladaeng開設分館，樓高3層，更有超過20間商店及餐廳

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欄名 : Travel

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