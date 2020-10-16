曼谷最新河畔酒店Capella Bangkok 奢華泳池 Villa賞昭披耶河景 副刊版 2020/10/16 分享： 泰國旅遊局宣布推出特殊旅遊簽證予港人，相信全面開關指日可待。應該去曼谷瘋狂購物吃泰菜？還是到布吉Resort享受私人泳池好？曼谷最新度假酒店Capella Bangkok，可以一次過滿足兩個願望。 酒店 ... 欄名 : Travel 相關文章 曼谷首個空中公園步道 今日 曼谷首個空中公園步道 2020年必逛文青商場 今日 2020年必逛文青商場 最新專欄文章 更多 2020年必逛文青商場 今日 2020年必逛文青商場 曼谷首個空中公園步道 今日 曼谷首個空中公園步道 二世古花園柏悅酒店 雪映奢華山間逸居 2020/09/25 二世古花園柏悅酒店 雪映奢華山間逸居 科莫湖文華東方酒店 湖畔秀色華貴登場 2020/09/11 科莫湖文華東方酒店 湖畔秀色華貴登場 麗思卡爾頓進駐栃木日光 豪華湖畔Resort歎天然溫泉 2020/08/28 麗思卡爾頓進駐栃木日光 豪華湖畔Resort歎天然溫泉 酒店 設計 美食 商場 新加坡 泰國 酒吧 表演 甜品 簽證 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入