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曼谷最新河畔酒店Capella Bangkok 奢華泳池 Villa賞昭披耶河景

副刊版 2020/10/16

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泰國旅遊局宣布推出特殊旅遊簽證予港人，相信全面開關指日可待。應該去曼谷瘋狂購物吃泰菜？還是到布吉Resort享受私人泳池好？曼谷最新度假酒店Capella Bangkok，可以一次過滿足兩個願望。

酒店

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欄名 : Travel

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