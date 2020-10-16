曼谷最新河畔酒店Capella Bangkok 奢華泳池 Villa賞昭披耶河景

泰國旅遊局宣布推出特殊旅遊簽證予港人，相信全面開關指日可待。應該去曼谷瘋狂購物吃泰菜？還是到布吉Resort享受私人泳池好？曼谷最新度假酒店Capella Bangkok，可以一次過滿足兩個願望。

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