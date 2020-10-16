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哥斯拉主題園區登陸兵庫縣淡路島 1比1哥斯拉霸氣亮相

副刊版 2020/10/16

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日本動漫的影響力驚人，日前剛正式開幕的兵庫縣淡路島動漫主題樂園「二次元之森」，正有一個哥斯拉主題園區，世界最大的1：1全尺寸哥斯拉，也是首度在鏡頭下曝光，讓人渴望疫情快過，探訪這星級大怪獸的獨有魔力！

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欄名 : 旅事通

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