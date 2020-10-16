哥斯拉主題園區登陸兵庫縣淡路島 1比1哥斯拉霸氣亮相 副刊版 2020/10/16 分享： 日本動漫的影響力驚人，日前剛正式開幕的兵庫縣淡路島動漫主題樂園「二次元之森」，正有一個哥斯拉主題園區，世界最大的1：1全尺寸哥斯拉，也是首度在鏡頭下曝光，讓人渴望疫情快過，探訪這星級大怪獸的獨有魔力！ ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 歷史博物館香港故事展 大翻新前最後召集 2020/10/15 歷史博物館香港故事展 大翻新前最後召集 Foster+Partners操刀 Apple Store空降新加坡濱海金沙 以萬神殿概念設計圓形光頂 2020/10/13 Foster+Partners操刀 Apple Store空降新加坡濱海金沙 以萬神殿概念設計圓形光頂 多啦A夢50周年彩繪電車登場 叮噹手臂變吊環 2020/10/12 多啦A夢50周年彩繪電車登場 叮噹手臂變吊環 東京迪士尼全新園區 New Fantasyland 《美女與野獸》城堡下周一開幕 2020/09/26 東京迪士尼全新園區 New Fantasyland 《美女與野獸》城堡下周一開幕 涉谷MIYASHITA PARK 酒店商場公園一站式新地標 2020/09/17 涉谷MIYASHITA PARK 酒店商場公園一站式新地標 疫情 日本 電影 日圓 博物館 主題樂園 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入