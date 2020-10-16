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港版彩虹眷村粉嶺坪洋 親子周末打卡遊

副刊版 2020/10/16

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近年本地有不少團體為了美化環境和吸引遊人，紛紛在建築物繪上大型壁畫，耳熟能詳的便有上環「藝里坊ARTLANE」、大澳壁畫等，令人目不暇給。在粉嶺，也有一條被譽為港版彩虹眷村的坪洋壁畫村，路段不難走，適

...

欄名 : 本地遊

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