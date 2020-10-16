港版彩虹眷村粉嶺坪洋 親子周末打卡遊 副刊版 2020/10/16 分享： 近年本地有不少團體為了美化環境和吸引遊人，紛紛在建築物繪上大型壁畫，耳熟能詳的便有上環「藝里坊ARTLANE」、大澳壁畫等，令人目不暇給。在粉嶺，也有一條被譽為港版彩虹眷村的坪洋壁畫村，路段不難走，適 ... 欄名 : 本地遊 相關文章 歷史建築中的文青Cafe 今日 歷史建築中的文青Cafe 最新專欄文章 更多 歷史建築中的文青Cafe 今日 歷史建築中的文青Cafe 乘傳統舢舨遊香港仔 近距離觀珍寶海鮮舫打卡 2020/10/10 乘傳統舢舨遊香港仔 近距離觀珍寶海鮮舫打卡 香港仔魚類批發市場 供應全港7成海鮮 2020/10/10 香港仔魚類批發市場 供應全港7成海鮮 中秋賞月精選 中式庭園清雅推介 2020/09/26 中秋賞月精選 中式庭園清雅推介 荃灣廣場開心賞月玩轉Chill時空 打造5大光影打卡位迎中秋 2020/09/25 荃灣廣場開心賞月玩轉Chill時空 打造5大光影打卡位迎中秋 香港 交通 美食 大自然 咖啡 粉嶺 下午茶 馬會 Cafe 小巴 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入