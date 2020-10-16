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歷史建築中的文青Cafe

副刊版 2020/10/16

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逛完壁畫村，眼見還有些時間，不妨食個下午茶醫肚。在粉嶺地鐵站附近，有一間超高人氣的打卡Cafe添飲咖啡館，即使是平日，不訂座的話也會被人山人海拒之門外。Cafe於去年才進駐前粉嶺裁判法院活化項目，位於

...

欄名 : 本地遊

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