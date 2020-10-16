歷史建築中的文青Cafe 副刊版 2020/10/16 分享： 逛完壁畫村，眼見還有些時間，不妨食個下午茶醫肚。在粉嶺地鐵站附近，有一間超高人氣的打卡Cafe添飲咖啡館，即使是平日，不訂座的話也會被人山人海拒之門外。Cafe於去年才進駐前粉嶺裁判法院活化項目，位於 ... 欄名 : 本地遊 相關文章 港版彩虹眷村粉嶺坪洋 親子周末打卡遊 今日 港版彩虹眷村粉嶺坪洋 親子周末打卡遊 最新專欄文章 更多 港版彩虹眷村粉嶺坪洋 親子周末打卡遊 今日 港版彩虹眷村粉嶺坪洋 親子周末打卡遊 乘傳統舢舨遊香港仔 近距離觀珍寶海鮮舫打卡 2020/10/10 乘傳統舢舨遊香港仔 近距離觀珍寶海鮮舫打卡 香港仔魚類批發市場 供應全港7成海鮮 2020/10/10 香港仔魚類批發市場 供應全港7成海鮮 中秋賞月精選 中式庭園清雅推介 2020/09/26 中秋賞月精選 中式庭園清雅推介 荃灣廣場開心賞月玩轉Chill時空 打造5大光影打卡位迎中秋 2020/09/25 荃灣廣場開心賞月玩轉Chill時空 打造5大光影打卡位迎中秋 香港 交通 美食 大自然 咖啡 粉嶺 下午茶 馬會 Cafe 小巴 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入